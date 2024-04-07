Виплати ВПО: які зміни затвердив Уряд і що відбувається на практиці

Виплати ВПО з березня 2024 році отримують набагато менше переселенців, ніж до цього часу. Крім того, не всі внутрішньо перемішені особи, які мають право на подовження грошової допомоги, змогли подати відповідну заяву. Розповідаємо, що змінилося офіційно і що відбувається на практиці.

Ситуацію розбирав Сєверодонецьк ОНЛАЙН разом з правозахисницею Української Гельсінської Спілки з прав людини Наталією Єсіною, передає НСН.

Нагадаємо, чергові зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відбулися після ухвалення правок до постанови КМУ № 332 від 20.03.2022 року.

Зокрема, на сайті Верховної Ради України опублікували урядову постанову № 331, яка містить повний текст анонсованих 22 березня 2024 року змін до Порядку.

Виплати ВПО: Що змінилося

За словами Наталії Єсіної, нові зміни деталізували умови отримання допомоги на проживання дітьми, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах професійної, передвищої та вищої освіти. Тож виплати вони зможуть отримувати протягом усього періоду навчання і після досягнення 18 років – до 23 років (за умови відсутності власних сімей). Допомогу їм можуть призначати як у складі сім’ї, так і особисто, за окремою заявою, якщо їх фактичне місце проживання інше, ніж в уповноваженої особи сім’ї.

Допомогу на проживання разом із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, зможуть отримувати також їхні опікуни (піклувальники).

Ще однією зміною є те, що збільшили вік дітей – з 14 до 18 років – за якими доглядає непрацююча працездатна особа у складі отримувачів допомоги сім’ї, фактичним місцем проживання якої є територія бойових дій (чи можливих бойових дій), або якщо навчання дітей через певні обставини відбувається онлайн чи дистанційно.

Окремо була зазначена категорія – фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду, а також особи, які доглядають за дитиною до 3-х років (або до 6 років, за умови визначення цього строку в медичному висновку ЛКК), – каже Наталія

Також на отримання допомоги можуть претендувати особи віком від 55 років, які зареєструвались в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, або працюють чи провадять підприємницьку діяльність.

Отримати допомогу можуть також всі члени сім’ї, яка складається тільки з непрацездатних осіб.

Збільшили термін – з одного місяця до двох – впродовж якого працездатна особа має працевлаштуватись або зареєструватись в центрі зайнятості, щоб виплата допомоги не була припинена, – каже Наталія

Також урядовці внесли зміни до переліку категорій ВПО, які мають право на отримання допомоги за окремою заявою (п. 13-4 Порядку).

Ще змінили вік (з 14 до 18 років) дитини, яка прибула без законного представника, та стосовно якої можуть подавати заяву родичі або особи, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину.

Допомогу призначатимуть також дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя на період перебування дітей у сім’ї патронатного вихователя, а також патронатним вихователям та дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, з числа внутрішньо переміщених осіб.

До вказаного переліку додали також осіб з тяжкими формами захворювання, зокрема рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня, з тяжкими травмами, які потребують трансплантації органу, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, що підтверджується документально.

Незмінними залишаються для перелічених категорій осіб наступні умови:

відповідний фінансовий стан сім’ї (середньомісячний сукупний дохід на одну особу протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року – наразі це 9 444 грн).

дата переміщення (не раніше 01.01.2022 року) з території, включеної до відповідного Переліку, для якої не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

Виплати та перевірки ВПО

У постанові додатково уточнили категорії осіб, які підпадають під умови отримання допомоги, – конкретизована можливість отримання допомоги особами з інвалідністю 3 групи. Також зазначили про наявність факту переміщення з території, включеної до Переліку територій, щодо яких не визначили дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, факту знищення або пошкодження житла до ступеня непридатного для проживання. Змінили й такі формулювання, як «особи, які втратили працездатність» на «непрацездатні особи», «особи працездатного віку» на «працездатні особи», до поняття онлайн-навчання додали дистанційну форму.

Окремо зазначено, що у разі якщо в сім’ї відбулись зміни, які впливають на розмір призначеної допомоги (народження дитини, встановлення опіки над малолітніми дітьми, які є сиротами або позбавленими батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними, укладення шлюбу), розмір допомоги перераховується з місяця, в якому була подана відповідна заява уповноваженого представника сім’ї, – розповіла Наталія

Відбулися деякі зміни, що стосуються організації перевірки Нацсоцслужбою переселенців за зареєстрованим місцем фактичного проживання. Тепер особу мають попередити не менш як за 3 календарних дні до проведення перевірки (раніше було 2 дні).

Вказана постанова № 331 також визначає, що звертатися з заявою про призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщені особи можуть до кінця квітня 2024 року, водночас у разі задоволення заяви допомогу мають призначити та виплачувати, починаючи з 1 березня 2024 року.

Що відбувається з виплатами ВПО на практиці

У нових змінах більш детально розписані окремі категорії переселенців. У принципі, по них і були зверення-уточнення. Наприклад, вказані люди старші ніж 55 років, але які ще не отримують пенсію, окремо виписали право людей з інвалідністю 3 групи подовжити свої виплати. Прописали можливість звернень від студентів, які проживають не з родиною, надавши їм право особисто звертатися за виплатами. На жаль, в оновленому Порядку ми не бачимо врахування переселенців до 2022-го (окрім тих, кому автоматично подовжили). Щодо них ніяких нових змін не відбулося. Звернення, що люди залишилися – попри петиції, обговорення, статті та обурення в коментарях в інтернеті – без виплат, вже почалися. Навіть сума у 2000 грн була суттєвою підтримкою для тих, хто виїхав з окупації та орендує житло у відносно безпечних громадах, – наголосила правозахисниця

Вона розповіла, що на практиці вони продовжують стикатися з неузгодженістю дій працівників соціального захисту та складного тексту постанови.

Наприклад, питання виникають під час обчислення сукупного доходу родини, зокрема, який саме період береться до уваги, також є нюанси у зверненнях від родин, де чоловіки наразі стають на облік вперше та будуть отримувати виплати перший шестимісячний строк, у той час, як інші члени родини вже отримували ці виплати певний період часу до березня 2024 року, – навела приклади Наталія

Від редакції.: додамо, що система подовження виплат ВПО досить часто дає збої. Наприклад, переселенцю в ЦНАПі чи відділенні соцзахисту надають список документів, які потрібно принести, а потім заява повертається державою через відсутність певних папірців. Самі працівники місцеві органів соцзахисту кажуть, що умови постійно змінюються і з’являються якісь нові вимоги.

Крім того, далеко не всі переселенці, які подали заяву у лютому чи березні, та навіть ті, яким подовжили виплати автоматично, отримали гроші у березні. Влада декілька разів обіцяла, що кошти будуть перераховані і називала конкретні терміни. Але, на жаль, пощастило не всім. І це дуже хвилює громадян, особливо тих, для кого ці виплати – єдине джерело доходу або суттєвий плюс до мінімальної пенсії. Зараз влада обіцяє, що виплати за березень люди отримають разом з квітневими…

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