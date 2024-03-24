Виплати на дітей, які залишилися без батьківського піклування: який розмір допомоги

В Україні запроваджено тимчасові виплати на дітей, які залишилися без батьківського піклування. Розмір виплат становитиме 2,5 — 3,5 прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України, передає НСН.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні близько 4 тисяч дітей щорічно залишаються без батьківського піклування. Для них важливе забезпечення піклування та уваги. Законодавство передбачає можливість розміщення їх у сім’ї родичів чи знайомих, прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу, щоб вони не потрапили до дитячих будинків чи інтернатів.

Після того, як дитина отримує статус сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на неї нараховуються виплати. Проте раніше законодавство не враховувало фінансової потреби сім’ї, яка тимчасово приймає дитину до отримання такого статусу.

Це створювало ризик того, що дитина все ж опиниться у закладі, оскільки іноді самотній бабусі важко було забезпечити утримання дитини під час отримання пенсії. Це може призвести до травмування дитини, яка спочатку втратила батьків, а потім родичів, коли потрапляє до інституційного закладу.

Зараз уряд змінив цю ситуацію. Згідно з розробленою постановою Мінсоцполітики, введено нову допомогу під назвою “Дитина не одна”.

Ця допомога надається дітям, які залишилися без батьківського піклування, але ще не отримали статус сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та перебувають у сім’ї родичів, знайомих, прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу. Ця допомога призначена для того, щоб забезпечити родинам, у яких перебувають ці діти, необхідні умови та догляд.

Виплати на дітей без батьківського піклування

Розмір виплат дорівнює тому, який держава виплачує на підтримку дітей зі статусом дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Він становитиме 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину (до 6 років — 6 407,5 грн, від 6 до 18 років — 7 990 грн), 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю (відповідно, 8 970,5 грн і 11 186 грн).

Допомога призначатиметься строком на 6 місяців. Звертатися за нею можна буде з моменту набрання чинності постановою.

За розрахунками Мінсоцполітики, на цю допомогу державі необхідно буде виділити близько 500 млн грн на рік.

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