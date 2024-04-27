В Україні видається нова фінансова допомога від ООН, Розмір виплат збільшили до 3600 грн на місяць.Хто може отримати

Хто може подати заявку на нову фінансову допомогу, розповідають на сайті UNHCR Україна, повідомляють Новини України – НСН.

З 1 жовтня міжнародні організації збільшили розмір грошової допомоги – із 2220 грн на місяць на людину до 3600 грн на місяць (10800 грн за три місяці). Крім цих виплат можна отримати також грошову допомогу для підготовки до зимового періоду – 2220 грн на людину (6660 грн за три місяці). Загалом кожен член сім’ї, яка підпадає під умови програми допомоги від ООН, отримає 17460 грн.

Претендувати на допомогу можуть лише ті, хто раніше не отримували виплат від жодної міжнародної організації в Україні. Також додатковою умовою є те, що дохід у їхній родині не перевищує 5400 грн на кожного.

Допомогу у 2220 грн на підготовку до зими отримають за таких умов:

домогосподарства, зареєстровані із 1 по 30 вересня 2023 року – 2220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто 2220 грн + «зимова виплата» у 2220 грн на місяць);

домогосподарства, зареєстровані із 1 жовтня до кінця 2023 року – 2220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто нова виплата у 3600 грн + «зимова виплата» у 2220 грн);

домогосподарства, які очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду – 2220 грн для кожного члена сім’ї на 3 місяці.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проводить збір даних для надання своєї допомоги, у тому числі грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

Нова фінансова допомога від ООН в Україні – хто може отримати

Зареєструватися на грошову допомогу можуть три категорії людей:

переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року;

ті, хто не переміщувалися, але постраждали (втратили члена родини, домогосподарства постраждали від обстрілів, втратили засоби до існування) від воєнних дій в областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;

люди, що через воєнні дії виїхали, але потім повернулися додому, в тому числі й за кордону.

Нова допомога від ООН виплачується громадянам, які належать до категорій вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або декількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Для виплати допомоги враховують тільки таких членів:

голова домогосподарства;

дружина/чоловік заявника;

його/її діти (до 23 років);

його/її батьки.

Його чи її дідусь і бабуся вважаються членами сім’ї, лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні. Для реєстрації мають бути присутні всі члени домогосподарства. У випадку, якщо член сім’ї не може прийти до центру збирання даних через обмежену мобільність, цю людину перенаправлять на дистанційну реєстрацію.

Звертатися можна за адресою у своєму регіоні. Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00).

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