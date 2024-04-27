Компенсації за працевлаштування ВПО зросла: оновлено послугу на порталі «Дія»

Компенсації за працевлаштування ВПО зросла. Також оновлено послугу на порталі «Дія». Розповідаємо деталі.

Змінився розмір та терміни виплати компенсації через портал «Дія» для роботодавців, які наймають внутрішньо переміщених осіб. Відтепер сума складатиме 8 000 грн.

Як нараховується компенсація?

за перші три місяці найму ВПО;

за перші пів року, якщо працевлаштована ВПО має інвалідність.

Виплати доступні для ФОП та юридичних осіб, які нещодавно працевлаштували на работу ВПО.

Як подати заяву на компенсацію:

Зайдіть на портал «Дія» в кабінет громадянина за допомогою електронного підпису.

Оберіть період, за який треба отримати компенсацію, та введіть дані про працевлаштовану ВПО.

Якщо заяву за перший місяць подавали до філії Державного центру зайнятості, зазначте це та введіть дані про працевлаштовану ВПО.

Введіть дані розрахункового рахунку для отримання коштів. Далі Портал сформує заяву.

Підпишіть заяву електронним підписом.

Очікуйте зарахування коштів.

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