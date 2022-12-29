Хто з українців може отримати польську пенсію

Хто з українців може оформити польську пенсію, від чого залежить розмір виплат і як оформити.

Так, українці зі стажем роботи у Польщі зможуть претендувати на пенсію у цій країні. Для цього потрібно відповідати одній із вимог, інформує НСН.

Вікові групи пенсіонерів та нарахування пенсій

Існує три вікові групи пенсіонерів. Для кожної з них діє порядок нарахування пенсій.

До першої групи належать люди, що народилися до 1949 року. Якщо ви належите до цієї категорії, то можете претендувати на мінімальну пенсію у Польщі. Жінкам потрібно мати 20 років стажу, а чоловікам – 25 років. Наприклад, ви пропрацювали у Польщі лише рік чи два, а в Україні – 30-40 років. Цього буде достатньо, щоб стаж зарахувався і ви змогли претендувати на пенсію в Польщі.

До другої групи входять люди, що народилися в період із 1949-го по 1969 рік. Якщо ви належите до цієї категорії, то ваша пенсія залежатиме від того, скільки податків ви та ваш роботодавець відрахували до ZUS та Пенсійного фонду в Польщі.

Розмір пенсії може бути будь-який, навіть один злотий на місяць. Є випадки, коли люди отримують менше від одного злотого на місяць. Все це залежить від суми сплачених податків та від того, як довго ви працювали в Польщі до досягнення пенсійного віку (60-65 років).

До третьої групи входять люди, що народилися після 1969 року. Ці люди перебувають приблизно в такій ситуації, як і люди з попередньої групи. Їхня пенсія залежатиме від рівня податків, який вони заплатили, працюючи все своє життя.

Однак у третьої групи ситуація все ж таки краща, ніж у другої. У другій категорії роботодавець сплачував податки або до ZUS, або до Пенсійного Фонду, а в третій – в обидві організації.

Як оформити польську пенсію

Якщо вам вже виповнилося 60 (для жінок) або 65 років (для чоловіків), і ви якийсь час пропрацювали в Польщі, то можете претендувати на польську пенсію. Для її оформлення потрібно звернутися в ZUS.

Що таке ZUS?

Це щось середнє між Пенсійним Фондом та державною страховою компанією. В Україні подібної організації не існує. У Польщі всі податки оплачуються в цю організацію, а потім вже розподіляються за призначенням, на різні сфери життя. Таким чином, кожен громадянин, який працює офіційно, платить податки саме в ZUS.

Щоб подати заяву на оформлення польської пенсії, вам потрібно:

Зайти на сайт zus.pl

Знайти розділ з формулярами: zus.pl/o-zus/aktualnosci

Знайти формуляр для отримання пенсії: zus.pl/documents

Заповнити його.

Надіслати на електронну адресу організації.

Якщо ви не дуже добре знаєте польську мову, зверніться за допомогою до юриста. За невеликі гроші він допоможе вам оформити необхідні документи для отримання пенсії.

Джерело: EWW

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