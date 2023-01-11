Які зміни чекають на пенсійну систему – що буде з виплатами (відео)

На пенсійну систему у 2023 році чекають зміни. У Міністерстві соціальної політики розповіли, до чого готуватися українцям.



Як наголошують в Мінсоцополітики, запровадження накопичувальної системи цього року не скасовує виплат пенсій за солідарною системою, передає НСН.

Для чого потрібна накопичувальна система

Головна мета накопичувальної пенсійної системи полягає в тому, щоб збільшити пенсійні виплати кожному окремому громадянину, який буде сплачувати внески.

«Ці власні накопичення стануть доплатою до пенсії в межах солідарної системи, яка залишатиметься в будь-якому разі», повідомила заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак.

За словами заступниці міністра, держава готова взяти на себе ключову відповідальність за запровадження накопичувальної пенсійної системи – щоб зменшити податкове навантаження на фонд заробітної плати. На першому етапі роботодавець і держава будуть сплачувати страхові внески на паритетній основі. А громадяни в цьому накопичені будуть брати участь на добровільних засадах, збільшуючи коефіцієнт заміщення.

«Відповідно, чим більше внесків роботодавець, держава і сам громадянин будуть сплачувати до цієї накопичувальної системи, тим більшою буде для кожного українця персональна вигода на виході на пенсію при досягненні відповідного віку», сказала Марчак.

Втім, зауважила представниця Мінсцполітики, обговорення пенсійної реформи все ще триває.

«Сьогодні мова йде лише про законопроєкт, який напрацьовувався щонайменше чотири роки. Над ним працювало багато команд експертів, але це все-таки ще проєкт закону. Відповідно, прописані в ньому норми ще можуть змінюватися при розгляді до другого читання», підкреслила Марчак.

Які зміни чекають на пенсійну систему. Інтерв’ю з Дариною Марчак

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, запровадження системи накопичувальних пенсійних рахунків є одним із урядових пріоритетів на 2023 рік.

Чи схвалять законопроєкт

Економіст та президент Інвестиційної групи “Універ” Тарас Козак зазначив, що закон про накопичувальну пенсійну систему був ухвалений Верховною радою ще у 2003 році.

“Вже незабаром ми будемо відзначати 20-річчя “не на часі”. Тобто весь час “не на часі”. За 20 років деякі країни вже впровадили, і більше того, накопичили величезні кошти для того, щоб пенсіонери, коли вони виходять на пенсію, мали, крім солідарної, ще й накопичувальну частину своєї пенсії”, розповів експерт.

На його переконання, ухвалювати закон необхідно саме зараз.

“Тому що після ухвалення закону необхідно приблизно два роки, щоб чітко виписати нормативну базу. Два роки до початку накопичень. Якщо ми схвалюємо цей закон у 2023 році, то накопичення почнуться не раніше, ніж 1 січня 2025 року”, пояснив Козак.

Економіст підкреслив, що в разі ухвалення законопроєкту, солідарна пенсійна система залишається, а накопичувальна стане додатком до солідарної.

“Кожна з них має свої плюси і мінуси. Два роки до початку накопичень. Після того кілька років цими коштами будуть розпоряджатися через вкладання цих грошей винятково в державні папери — один, два, три роки. Тобто до моменту, коли ми почнемо інвестувати їх в ринок, коли запрацює, буде перевірена надійна система, це буде орієнтовно 2027-28 роки”, розповів Тарас Козак.

Експерт зауважив, що від впровадження накопичувальної пенсійної системи виграють як громадяни, так і держава.

“Перше і основне накопичувальної пенсійної системи — це забезпечення майбутніх пенсіонерів. Друге — це створення величезного фінансового внутрішнього ресурсу для країни. На сьогодні є накопичувальні недержавні Пенсійні фонди, добровільна система працює приблизно з 2004 року. Ними користуються 600-700 тисяч людей. Але якщо подивимося кращі світові практики — вже майже 100 країн запровадила накопичувальну пенсійну систему. А якщо десь щось не вдалось, то причина в тому, що уряд — не якісь шахраї — сам скасував цю систему для того, щоб забирати гроші на інші потреби”, зазначив він.

Ще одна особливість накопичувальної пенсії полягає в тому, що вона успадковується, додав Тарас Козак.

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