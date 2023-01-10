Хто з українців зможе отримати надбавку до пенсії у 260 гривень щомісяця

Деякі українці мають право на надбавку до пенсії. Вона нараховується у розмірі 10% від прожиткового мінімуму і складає 260 гривень щомісяця

Минулого року деяким пенсіонерам поталанило отримати надбавку у 10% до пенсійних виплат. Такі дії пов’язані із збільшенням прожиткового мінімуму. Перерахували виплати донорам, які щомісяця отримують 10% до пенсії від прожиткового мінімуму.

Про це розповідає НСН

Почесні донори можуть отримати надбавку до пенсії

Перерахунок надбавки, призначеної відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів», було проведено 1 грудня 2022 року. Наразі ця доплата становить 258,90 грн на місяць. Її плюсують до основних виплат пенсіонера. До речі, ця сума залишиться без змін і протягом 2023 року, адже прожитковий мінімум заморожено.

Статус почесного донора України може отримати людина, яка безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Щоб отримати доплату до пенсії за донорство, потрібно подати до місцевого відділення Пенсійного фонду документи, які би підтверджували, що вони нагороджені нагрудним знаком “Почесний донор України”.

Джерело

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