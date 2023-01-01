Українців чекають змини з 1 січня 2023 року у різних сферах. Що буде з зарплатами, тарифами, пенсіями та іншим, інформує НСН.

Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата

Через повномасштабну війну в Україні у державному бюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

З 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 6 700 грн (у місячному розмірі) та 40,46 грн (у погодинному розмірі). Востаннє її підвищували у жовтні 2022 року. Прожитковий мінімум востаннє зростав у грудні 2022 й залишиться 2 589 грн на одну особу у розрахунку на місяць.

Для основних соціальних і демографічних груп населення розмір прожиткового мінімуму з 1 січня становитиме:

для дітей віком до 6 років – 2 272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн;

для працездатних осіб – 2 684 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 093 грн.

Розмір соцвиплат, прив’язаних до прожиткового мінімуму, в січні залишиться таким же, що й у грудні. Це аліменти, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога одиноким матерям, допомога на дітей-сиріт, дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, пакунок малюка.

Індексація пенсій – 2023

У березні 2023 року планується індексація пенсій у розмірі 5,4%.

Вийти на пенсію за віком у 2023 році зможуть українці у віці 60 років зі стажем 30 років, у 63 роки – зі стажем 20 років, у 65 років – зі стажем 15 років. Українцям зі стажем менше 15 років пенсії нараховувати не будуть – для них передбачена грошова допомога.

Зміни з 1 січня: що буде з бюджетниками в 2023 році

У 2023 році Кабінет Міністрів прийняв рішення скоротити зарплатний фонд бюджетного сектора на 27%. Це відбуватиметься шляхом зменшення зарплат та скорочення працівників бюджетної сфери.

Страхові виплати Пенсійним фондом замість Фонду соцстраху

Кабінет Міністрів доручив Пенсійному фонду з 2 січня 2023 року забезпечити здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг замість Фонду соціального страхування.

Кабмін установив, що залишки коштів, які утворилися на рахунках виконавчої дирекції Фонду соціального страхування та її робочих органів станом на кінець останнього банківського дня у системі електронних платежів Національного банку у 2022 році, перераховуються власниками рахунків в перший банківський день 2023 року на дохідний рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Державній казначейській службі.

Також уряд установив, що сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, спрямовується:

Тимчасово з 1 січня по 30 квітня 2023 року Пенсійному фонду – 95,5% для управління та оперативного розпорядження фінансовими ресурсами в межах коштів соціального страхування, Фонду соціального страхування — 4,5% для забезпечення здійснення заходів, пов’язаних з припиненням Фонду соціального страхування та управлінь виконавчої дирекції цього Фонду.

З 1 травня 2023 року – 100% Пенсійному фонду.

Продовження автоматичного нарахування соціальної допомоги у 2023

Кабінет Міністрів продовжив автоматичне нарахування державних соціальних допомог у 2023 році на період дії воєнного стану, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям.

Міністерство соціальної політики зазначає, що з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

на дітей, хворих на тяжкі захворювання,

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Підвищення тарифів “Нової пошти”

Компанія поштового зв’язку “Нова пошта” повідомила про підвищення тарифів із 1 січня 2023 року. Доставка документів між відділеннями з 1 січня коштуватиме 55 грн (45 раніше).

Посилки у відділення чи поштомат по місту:

Мала посилка (до 2 кг) – 50 грн (раніше 40);

Середня посилка (до 10 кг) – 80 грн (раніше 60);

Велика посилка (до 30 кг) – 120 грн (раніше 80).

Посилки у відділення чи поштомат по Україні:

Мала посилка (до 2 кг) – 70 грн (раніше 60);

Середня посилка (до 10 кг) – 100 грн (раніше 80);

Велика посилка (до 30 кг) – 140 грн (раніше 120).

Також змінилися тарифи на доставку/забір кур’єром:

+35 грн для відправлень до 30 кг (раніше +30);

+100 грн за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг (раніше +90).

У вартість доставки включено:

Повернення;

Комісія від оголошеної вартості до 500 грн;

Пакет 0,5-4 кг включно;

Конверт для документів.

“Укрпошта” знизила тарифи на відправку посилок в Польщу на 75%

Акціонерне товариство “Укрпошта” знизило тарифи на відправку посилок в Польщу через сервіс прискореної міжнародної доставки EMS на 75% з січня. Для прикладу, з січня EMS-відправлення вагою до 1 кг коштуватиме 6 дол.; вагою до 10 кг – близько 8,85 дол., а до 20 кг – до 12,5 дол. Нові тарифи будуть єдиними як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів. Згідно з повідомленням “Укрпошти”, оформити відправлення можна буде у поштових відділеннях та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку “Укрпошти”.

Комунальні послуги

Верховна рада запровадила мораторій на підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду, тому основні тарифи змінюватись поки що не будуть.

З 1 січня 2023 року Національний банк України почне поступово вилучати з обігу паперові гривневі банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років.

Заміна старих гривень оновленими банкнотами

Гривні старого зразка замінять на оновлені банкноти та монети:

обігові монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року;

банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.

Безкоштовна заміна старих лампочок на LED-лампочки

З січня 2023 року кожен повнолітній громадянин України зможе безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання.

“Наразі, щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, нам доводиться впроваджувати різні, в тому числі нетрадиційні, заходи з енергоефективності. Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії. Це дуже суттєва економія. Для порівняння: заміна 50 млн LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції”, сказала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, заміну 30 млн лампочок профінансує Європейський Союз.

Що буде з доларом в 2023 – який курс

Думки експертів щодо курсу долара в новому році розходяться. Прогнозують, що курс долара на Новий рік в Україні і після буде більш-менш стабільним. Але протягом року можливе зростання валюти – на рівні 50 грн за долар.

Джерело: Українські новини