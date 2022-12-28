В Україні ліквідували Фонд соцстрахування – на які зміни чекати

27 грудня Кабінет міністрів своїм рішенням приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН.

«Продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України», наголосив глава уряду.

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Для українців це означає, що нарахування субсидій тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого на 2023 рік збільшені на 12,6 млрд грн.

Раніше Денис Шмигаль пояснював, що таке рішення потрібно для підвищення ефективності нарахування субсидій. В уряді запевнили, що українцям, які вже отримували субсидії, призначать їх автоматично.

Варто зауважити, що головними завданнями Фонду соцстрахування були керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням в Україні від нещасного випадку через тимчасову втрату працездатності та медичне страхування.

Таке рішення Кабмін схвалив на виконання ухваленого у вересні 2022 року законодавства, і воно має зекономити державі 2-3 млрд грн на рік.

З 1 грудня 2022 року люди можуть оформити соцвиплати у ЦНАП або за допомогою уповноваженого представника місцевої влади, через “Дію”, сервісний центр Пенсійного фонду, його портал чи мобільний застосунок.

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