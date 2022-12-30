В Україні з 1 січня почнуть виводити з обігу деякі купюри – що зміниться для громадян

В Україні з 1 січня 2023 року почнуть виводити з обігу деякі купюри. Старі гроші поступово замінять новими банкнотами або монетами, інформує НСН.

Так, замість старих банкнот 2003–2007 років випуску в обіг надійдуть монети номіналами 5 і 10 гривень зразка 2018 року, а також банкноти номіналами 20 і 100 гривень нового зразка із посиленою системою захисту.

Як будуть виводити з обігу старі купюри

Старими банкнотами можна буде розраховуватися й надалі, їх не потрібно буде спеціально обмінювати. Водночас, коли такі банкноти потраплятимуть у банки, їх вилучатимуть з обігу й передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації.

Банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Для чого замінювати банкноти попереднього покоління

«Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення», зауважили в НБУ.

Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків.

Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.

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