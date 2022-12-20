На Тернопільщині каналізацію забили купюрами – переважно євро і фунти (відео)

Чого тільки не бачать співробітники комунальних служб, які приїжджають на виклики з приводу забитої каналізації. Засоби гігієни, лахміття, залишки харчів… Але такого, мабуть, ще не бачили. У місті на Тернопільщині каналізацію забили грошовими купюрами. Переважно це були євро і фути. Відповідне відео оприлюднив у Фейсбуці міський голова Лановецької міської ОТГ Роман Казновецький, передає НСН.

Із забитої каналізації комунальники витягли трохи зіпсовані, але справжні купюри.

Міський голова повідомив, що гроші справжні, та, очевидно, не всі, адже комунальники дістали лише ті купюри, які забили стоки.

“Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до 700 євро купюрами по “100”, скільки їх втекло в каналізацію наразі невідомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки”, – розповів міський голова Ланівців.

Шановні жителі Лановецької громади та України!

Не забивайте каналізацію!

Користуйтеся банківськими установами.

PS : краще донатьте на ЗСУ? – написав Казновецький.

На Тернопільщині каналізацію забили купюрами: відео