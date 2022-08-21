В Ощадбанку підтвердили, що недійсні гривні, які мають характерні ушкодження, потрапили в обіг в Україні з окупованих територій.

Одночасно там заперечують, що ці гроші належать саме Ощадбанку, і що їхнє походження – Херсонська область.

Про це у коментарі «Мінфіну» повідомила пресслужба банку, передає NNS.

«На непідконтрольних територіях працювало багато банківських установ. Відстежити те, з якої з непідконтрольних областей та зі сховища якого саме банку походять пошкоджені купюри, практично неможливо», зазначили у пресслужбі.

Також у банку підтвердили, що справді при загрозі захоплення сховища співробітники Ощадбанку в установленому порядку роблять механічне пошкодження купюр, про що повідомляють регулятору.

“Спосіб ушкодження купюр для всіх банків встановлений регулятором”, відповіли у банку. «Подальша доля таких купюр і тим більше їхній шлях із неконтрольованої території невідомий. Відповідні випадки розглядають правоохоронні органи», уточнили в Ощадбанку.

Нагадаємо, співзасновник банку Monobank Олег Гороховський стверджує, що зазначені купюри, які були виведені з обігу, перебували у херсонському сховищі Ощадбанку.

В обіг потрапили старі недійсні купюри у 500 гривень (фото)