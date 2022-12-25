Шахраї виманюють гроші в українців на тлі проблем зі зв’язком – в чому суть схеми

В Україні шахраї виманюють гроші у людей на тлі проблем зі зв’язком – розкрито нову «схему».

Шахраї винайшли нову «схему» для виманювання грошей на тлі проблем зі зв’язком різних мобільних операторів України, коли він послаблюється чи зовсім зникає через відключення електроенергії.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО, передає НСН.

Так, шахраї представляються співробітником мобільної компанії й розповідають, що перемикатимуть на іншу «вишку», щоб під час відключень залишався стабільний зв’язок.

«Після цього на телефон “жертви” приходить код, цифри якого просять назвати. Відтак, шахраї отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо», йдеться у повідомленні.

У ЦПД закликають українців у жодному разі не передавати особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам.

По допомогу необхідно звертатися самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів за номерами:

Київстар — 466;

Vodafone — 111;

Lifecell — 5433.

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