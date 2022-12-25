Як українцям отримати безкоштовні економ-лампи, де це можливо зробити

Українці зможуть безкоштовно отримати економ-лампи. Це можна бути зробити вже з 1 січня 2023 року.
Як безплатно обмінювати лампи розжарювання на LED-лампи розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає НСН.
Зазначається, що уряд планує замінити 50 млн старих лампочок на LED-лампи.
“Ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і першим хто приєднався до цієї ініціативи, став Євросоюз, який заявив про те, що готовий профінансувати для населення України заміну 30 млн ламп”, повідомила Свириденко.
Як отримати економ-лампи
Обмін старих ламп розжарювання на більш економні відбуватиметься наступним чином: повнолітні українці з паспортом зможуть прийти до відділення Укрпошти або залишити свою заявку спочатку на порталі “Дія“, а потім фізично прийти до відділення Укрпошти та безплатно поміняти старі лампи на нові LED-лампи.
Одна людина може замінити п’ять лампочок і таким чином зробити свій внесок у впровадження енергозбережних технологій у себе вдома, оскільки LED-лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії.
У Мінекономіки уточнили, що 40% структури споживання електричної енергії в Україні становить населення, а заміна 50 млн лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора потужністю 1 ГВт.
Які прилади у квартирі споживають найбільше електроенергії
Прилади з найбільшим використанням електрики. Серед них є такі:
- телевізори, гральні приставки та комп’ютери (28%);
- машини для прання та сушіння одягу (14%);
- освітлювальні прилади (13%);
- холодильники та морозильники (11%);
- техніка для приготування їжі (9%);
- посудомийні машини (8%).
Скільки електроенергії споживає пристрій, часто залежить не тільки від його класу енергоефективності, а й просто від його розміру, пояснив спеціаліст з центру консультування споживачів. Наприклад, дуже великий телевізор із кращим класом енергоефективності все одно споживає значно більше електроенергії, ніж менший телевізор найгіршого класу.
Скорочення споживання електроенергії – без яких приладів можна обійтися, а які не слід включати одночасно