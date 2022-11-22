Скорочення споживання електроенергії – без яких приладів можна обійтися, а які не слід включати одночасно

Для того, щоб за нинішніх руйнувань стабілізувати роботу енергосистеми, українців просять ще більше скоротити споживання електроенергії. Серед порад, які розповсюдило Міненерго у цьому зв’язку, немає нічого неможливого

“Ми вдячні громадянам, які в середньому скоротили своє споживання на 10%. Але для того, щоб розвантажити мережу і було максимально комфортно і швидко відновлювати мережі, ми б просили й хотіли, щоб вони скоротили своє споживання на 25%, і додатково не користувались електричними приладами, в яких нема потреби”, – сказав заступник міністра Фарід Сафаров в ефірі інформаційного телемарафону.

Про це розповідає NNS

Так, чиновник вважає, що для заощадження в першу чергу варто:

вимикати світло в кімнатах, де не перебувають мешканці,

уникати використання мікрохвильових печей,

не користуватися електрочайниками,

температуру бойлера знизити до 50 градусів.

Поради від Міненерго щодо скорочення споживання електроенергії

Чайники та мікрохвильові печі, за словами заступника міністра, цілком можна замінити кип’ятінням та підігрівом на плиті.

Крім того, під час прибирання не варто одночасно вмикати праску та пральну машину.

Сафаров вважає, що у майбутньому ситуація в енергетиці може загостритись, тож українці мають до цього підготуватись.

“По-перше, ви маєте підготувати теплий одяг, щоб не замерзнути. Також термопосуд – це термоси для гарячої води та їжі, щоб вони довше зберігалися теплими. А також продукти довгого зберігання, щоб швидко їх приготувати”, – пояснив представник Міненерго. “Цим потрібно себе забезпечити навіть не через блекаут, а через планові відключення”, – додав він.

Джерело

Планові відключення електроенергії можуть скоротитись до 1-2 годин — ДТЕК