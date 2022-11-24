Україна 24 листопада бореться з наслідками масованої ракетної атаки росії, через яку у нас стався блекаут. Поступово електроенергія повертається у населені пункти. Енергетики розповіли, як діяти, коли з’явиться світло – які прилади вмикати першими, а якими не слід поспішати користуватися, передає NNS.

Споживачі електроенергії — невід’ємна частина енергосистеми. Тому кожен може або допомогти, або нашкодити енергетичному фронту, – підкреслюють енергетики.

Після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово:

спочатку освітлення,

потім прилади з невисокою потужністю.

Зарядіть телефони та інші потрібні гаджети, щоб бути на зв’язку, ліхтарики.

А пилососи, пральні машини, обігрівачі та інші потужні прилади не вмикайте у перші години після відновлення електропостачання або взагалі відмовтесь від їх використання у найближчі дні.

Наголошується, що ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

За допомогою резервних схем енергетики намагаються оперативно відновлювати електропостачання.

Однак, якщо подачу електроенергії відновили після обстрілів — це ще не означає, що в електромережі все добре. Триває ремонт пошкодженого електрообладнання, а тимчасові схеми не витримують великого навантаження, яке тільки зростає із похолоданням, – підкреслюють енергетики.

Дефіцит потужності зберігається, а також у зв’язку з цим знижується рівень напруги в електромережі.

Енергетики роблять все можливе для стабілізації електропостачання. Але, зважаючи на масштаби уражень, на це знадобиться час.

Коли з’явиться світло, не вмикайте всі прилади одночасно

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