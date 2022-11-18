Якими продуктами варто запастися на випадок тривалого вимкнення світла – список

Через масовані атаки російських окупантів по критичній інфраструктурі України, в країні ввели аварійні відключення електроенергії – якими продуктами варто запастися на випадок тривалого вимкнення світла.

В таких умовах краще обирати продукти, які можуть довгий час не псуватися, пише NNS з посиланням на “Апостроф”.

Варто зазначити, що продукти можна зберігати на балконі або на вулиці, коли температура повітря за вікном нижче 4 градусів – таким чином балкон виконуватиме функцію холодильника і також можна буде уникнути перепадів температур.

Якими продуктами варто запастися

Серед продуктів, що довго зберігаються, з яких можна приготувати повноцінний обід або вечерю між відключеннями, повинні бути наступні:

овочі (картопля, морква, цибуля, буряк, бобові та інші)

крупи та макаронні вироби

продукти тривалого зберігання, такі як рибні, м’ясні та овочеві консерви, а також бульйонні кубики, вермішель та пюре швидкого приготування, олія та масло.

Крім того, вдома мають бути перекуси, які також можна буде взяти з собою та в укриття у разі непередбачених ситуацій:

хлібці та печиво

шоколад

сухофрукти

горіхи, насіння

льодяники

Джерело

Відключення світла можуть тривати по кілька днів – що сказали в ДТЕК