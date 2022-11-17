Відключення світла можуть тривати по кілька днів. Виною тому масштабні руйнування енергетичних об’єктів України, які були спричинені російським ракетними ударами 15 та 17 листопада.

Як передає NNS про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу ICTV 17 листопада.

“Ситуація дуже складна. Вона контрольована поки що, але складна. Росіяни завдали серйозної шкоди об’єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей у центрі й на заході. Було влучання в одну з теплоелектростанцій, яка перестала працювати через пошкодження. Зараз ситуація така, що по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, деякі області дуже суттєво обмежуються…”, зазначив Сахарук.

За його словами, оперативні заходи щодо підключення споживачів вжито там, де це можливо, і частково розпочалися відновлювальні роботи, але їх поки що не можна провести скрізь

За даними ДТЕК, близько 40% споживачів в Україні зараз без світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо.

Подекуди ще розбирають завали, часом зруйновано обладнання, у деяких випадках треба розмінувати територію, сказав Сахарук.

За його словами, відключення електроенергії може тривати дні:

“Це дні. Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких будуть ці планові включення, – дві-три години, максимум”.

ДТЕК звертається до українців

“Друзі, через атаки енергосистема України пошкоджено зазнала безпрецедентних руйнувань. Щоб не допусти масштабних і складних аварій на мережах, НЕК Укренерго має збалансувати енергосистему. Для цього стабілізаційні та екстрені відключення”, пише ДТЕК.

Що радить ДТЕК:

мінімізувати кількість та тривалість використання електричної енергії;

витягнути усі прилади з розетки;

енергоємні прилади вмикати по черзі.

“Навіть такими простими діями ви підтримаєте українську енергетику. Всі ми – енергетичний фронт! Тримаймося”, пише ДТЕК.

Українцям потрібно підготуватися до труднощів із електропостачанням – “Укренерго”