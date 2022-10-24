Кожна українська родина може зменшити споживання електроенергії на 30% – YASNO

Керівник YASNO розповів, як кожна родина із чотирьох людей, може зменшити споживання електроенергії на 25-30% без критичних втрат у комфорті.

Про це сказав топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко в інтерв’ю Главкому, передає NNS.

У столиці жителі в перший день заклику економії скоротили витрату електроенергії приблизно на 27%.

“Це було круто, однак у наступні дні ентузіазм ущух. Проте, реалії такі, що українцям необхідно звикати берегти енергетичні ресурси”, заявив Коваленко.

Українцям радять вимикати світло в пустих кімнатах, поставити ощадні лампи та навчитися використовувати побутові прилади ощадливіше.

“Кожна тепла підлога має свої налаштування, про які я навіть не знав на початку війни. Раджу ставити її на прогрівання з 3 до 4 днів, вона дуже швидко прогрівається. Та ж історія з бойлерами. От я у друзів питав – ну навіщо вам ця гаряча вода кожної хвилини щоденно, бойлер же споживає електроенергію? Ну, і знову ж – найпростіший приклад зі світлом. Якщо його вимикати в усіх кімнатах, коли воно непотрібне, – теж економія”, сказав Коваленко.

Керівник YASNO також розповів, що українці звикли до температури 23° вдома. Напротивагу європейці та американці мають – менше ніж 20°, а в Англії – 16-17°.

“Нам слід навчитися економити ресурси та звикати носити тепліший одяг у квартирі”, додав гендиректор.

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