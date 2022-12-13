В Україні найближчим часом запровадять нову програму для населення, за якою можна буде безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, передає НСН з посиланням на сайт Мінекономіки.

Всього планується провести заміну 50 млн застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему.

Щоб зменшити наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури, уряд працює у двох напрямках – з одного боку ми збільшуємо виробництво і розподілення енергії, а з іншого – впроваджуємо заходи енергоефективності, які можуть нам допомогти пережити зиму і зменшити споживання енергії. Такий простий спосіб, як заміна ламп живлення на енергоощадні ЛЕД-лампи, може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження, запевнила Юлія Свириденко.

Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи – механізм буде максимально простим

Як нагадують в Мінекономіки, допомогти Україні провести кампанію із заміни ламп закликав Президент Володимир Зеленський. Іноземним партнерам вже відгукнулися на цю ініціативу та погодилися профінансувати кампанію.

Так, Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Про це повідомила Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції з підтримки України в Парижі.

Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт (електроенергії) — річний обсяг виробництва (блоку) атомної електростанції! У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями, написала згодом Урсула фон дер Ляєн у твіттер-акаунті.

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