Коли немає світла: як зв’язатися з близькими, де почути новини, як викликати швидку

Після російських обстрілів, коли немає світла, відсутність зв’язку та інформації непокоїть українців найбільше.

Речник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Володимир Кондрашов розповів Фактам ICTV про заповітні три дні роботи радіо та телебачення, про те, як працюватимуть екстрені служби та де можна буде знайти зв’язок, щоб подзвонити рідним, передає НСН.

Три дні, коли немає світла

Відповідно до рішення РНБО від 26 листопада, яке того ж дня було введене в дію указом президента України, всі ключові вузли електронних комунікацій у країні мають бути зарезервовані як мінімум на три дні. Це необхідний базис відповідно до тих сценаріїв, які наразі теоретично можливі. І зараз щодня тривають наради з регуляторами, операторами, представниками Держспецзв’язку з приводу того, як максимально оперативно забезпечити генераторами та паливом всі ключові об’єкти зв’язку.

Тобто три дні – це не показник, що після трьох днів ми перестанемо забезпечувати зв’язок, перестанемо підтримувати ці мережі, це необхідний мінімум. Крім того, відповідно до цього ж рішення РНБО, Кабінет міністрів повинен забезпечити саме пріоритетне живлення об’єктів телекомунакційної інфраструктури. Тобто три дні будуть гарантовані. За ці три дні залежно від ситуації в країні буде вирішено, як надалі будуть забезпечуватися вузли тим чи іншим паливом, буде вирішене питання з підвозом палива, розповів Кондрашов Фактам ICTV.

Інформацію можна буде отримувати з радіо та телебачення. Трансляція мовлення буде забезпечена на значно довший період, кажуть у Держспецзв’язку. Зараз зарезервовано і продовжується резервування п’яти комерційних радіостанцій і Українського радіо, які працюватимуть як на FM-хвилях, так і на AM-хвилях (на старих приймачах).

Ваше радіо в авто, ваш будь-який портативний передавач, ваш телефон, який підтримує функцію FM-радіостанцій, може ловити це радіо. Вони теж резервуються мінімум на три дні. Як самі радіостанції, так і інфраструктура концерну радіо, зв’язку і телебачення, які транслюють радіо, телебачення і єдиний марафон. Потужності концерну зарезервовані на набагато більший період часу, ми не будемо говорити, на який саме, проте доступ до трансляції вже продуманий і вже відбувається, каже Кондрашов.

Він нагадав, що в перші тижні після деокупації Херсона сповіщення про повітряні тривоги передавалися саме по українському радіо.

В тому ж Херсоні ми запустили мобільний передавач українського радіо – це такий спеціальний фургон, який їздив по місту, міг включатися з будь-якої точки і передавати трансляцію. Тобто в нас є додаткові способи забезпечувати і радіо, і телебачення, каже Кондрашов.

Мобільний зв’язок

Мобільний зв’язок, як показала атака 23 листопада, теж може зникнути. Запас міцності базових мобільних станцій був розрахований на 3 год. Але всі українці, коли зникає Wi-Fi, перекидаються на мобільний інтернет, і акумулятори сідають дуже швидко.

Проте, коли зникає доступ до фіксованого інтернету, до Wi-Fi-мережі, всі переходять на мобільні мережі, через це базові станції отримують пікові навантаження, і акумулятори витримують 20-30 хв, тобто менше, і відповідно, мережа падає. Через це ми постійно комунікуємо питання, щоб максимально економно користуватися мобільним зв’язком у таких ситуаціях, не завантажувати відео, не говорити без потреби тощо, щоб дати можливість комусь додзвонитися, каже він.

Звісно, зараз мобільні оператори докладають усіх зусиль, аби теж могти надавати зв’язок у таких надзвичайних ситуаціях щонайменше три дні.

Як викликати екстрені служби

Екстрені служби будуть забезпечені зв’язком довше. Вони зможуть приймати виклики.

Якщо говоримо про екстрені служби, вони зарезервовані на набагато більший термін, тому що це пріоритет держави. Можемо говорити про п’ять днів і більше. Тобто всі ці екстрені служби будуть працювати, каже Кондрашов.

А ось у людей зв’язку може не бути. І відповідно, треба продумати такі варіанти, як викликати швидку допомогу, чи рятувальників, або ж поліцію. І перший варіант – це фіксований зв’язок, тобто так звані стаціонарні телефони. Є велика вірогідність того, що після тривалого вимкнення світла вони будуть працювати. Викликати службу можна, знаючи, де найближчі такі телефони.

Як правило, АТС операторів фіксованого зв’язку знаходяться на енергонезалежних майданчиках, вони мають додаткові джерела живлення, вони вимагають якомога менше енергозатрат, і якщо ваш телефон ввімкнений не в розетку на 220, а в так звану телефонну розетку, є висока ймовірність того, що він все-таки буде працювати. Тому ми просто рекомендуємо дізнатися, де знаходиться найближчий стаціонарний телефон, їх в країні досить багато, більше 1,2 млн на сьогодні, і сьогодні ми помітили навіть великий попит на нові підключення, тобто прямо протилежна історія, аніж була до початку повномасштабного вторгнення, зараз є навіть певна черга на підключення таких телефонів, каже речник Держспецзв’язку.

Якщо мережа трішки пробивається, проте зателефонувати неможливо, можна написати смс вашим близьким і повідомити про ситуацію, яка склалася, щоб вони викликали екстрену службу. В смс опишіть, що саме сталося і свою адресу чи орієнтир.

В багатоквартирних будинках ми рекомендуємо встановлювати месенджери, які працюють без мобільної мережі, тобто на основі технології блютуз. Це Bridgefy, Firechat та інші. Суть їх зводиться до того, що вони використовують технологію блютуз для передачі повідомлень на невеликі відстані, близько 50-100 м залежно від забудови, проте це дозволить вам тримати зв’язок із сусідами і повідомити, якщо у вас у квартирі щось сталося, щоб вони могли викликати допомогу, радить Кондрашов.

Також речник нагадує, що всі військовослужбовці на блокпостах, правоохоронці, які патрулюють місто, мають свої засоби зв’язку, рації, якими вони теж можуть викликати допомогу. Так само зв’язок може бути в пунктах обслуговування Укртелекому, вони мають Wi-Fi.

Пункти незламності – пункти зв’язку

Також це пункти незламності. Вони в першу чергу будуть забезпечуватися мобільним зв’язком. Зараз кожна військово-цивільна адміністрація, яка відповідає за ці пункти та Держспецзв’язку як орган, який відповідає за забезпечення зв’язком у країні в період війни, працюють з операторами, щоб забезпечити такі пункти доступом до фіксованого інтернету, який може працювати і в період вимкнення.

Це спосіб доступу до інтернету через оптоволоконні лінії, на шляху якого немає обладнання, яке потрібно додатково живити. Це технологія PON – пасивні оптичні мережі. Вони потребують на своєму шляху від провайдера до кінцевого споживача набагато менше обладнання, яке використовує енергоживлення. Це дозволяє підтримувати такі мережі, надавати доступ до інтернету, навіть коли немає світла досить тривалий час. Процес резервування триває, оператори пропонують таку послугу не тільки в Пунктах незламності, а й звичайним користувачам, і ми бачимо надзвичайний попит, каже Кондрашов.

Так само в Пунктах незламності будуть встановлювати базові станції мобільного зв’язку. Сюди можна буде прийти, щоб зв’язатися з рідними.

В Херсоні після деокупації буквально в перший день було ввімкнено дві базові станції мобільного зв’язку. Це була станція Київстар, вона була в центрі міста, куди сходилися багато людей, і станція Vodafone. Станція Vodafone давала покриття в радіусі приблизно 10 км. Тобто ми плануємо, що пункти незламності будуть так само забезпечені, в Пунктах незламності буде зв’язок, зараз ми пропрацьовуємо ці питання з мобільними операторами, каже речник.

Допоможуть забезпечувати зв’язок і Starlink. Їх використовують як мобільні оператори, так і користувачі інших категорій. Хто має фінансову можливість, придбайте супутниковий телефон – він теж буде на зв’язку.

Говорити коротко, а краще – писати

На випадок таких надзвичайних ситуацій людям треба домовитися між собою, що виходять на зв’язок за крайньої потреби, в певний час, або за першої ж можливості, а вона може з’явитися не одразу.

Менше нервувати і виходити на зв’язок тільки тоді, коли це дійсно потрібно, не говорити просто так. Сьогодні ми говоримо про мобільний зв’язок, який має певну вичерпність, він має і відновлюваність, але він вичерпний. І потрібно розуміти, що перевантаження мереж не призводять ні до чого хорошого. Ваші розмови ні про що можуть коштувати комусь життя. На жаль, сьогодні це така сумна правда, каже Кондрашов.

Не забудьте про національний роумінг. Якщо не працює ваш мобільний оператор, переключіться на інший.

Ми бачимо ситуації, коли одна базова станція конкретного мобільного оператора не працює, проте зарезервована базова станція іншого оператора. Можна скористатися національним роумінгом. Це не дасть вам можливості, скоріш за все, користуватися мобільним інтернетом, просте це дасть можливість телефонувати, відправляти смс, нагадує речник.

Також просить у таких надзвичайних ситуаціях економно використовувати ресурс, навіть якщо працює мобільний інтернет.

Тому що йдеться про витривалість цих базових станцій. Відмовитися від відеоформатів, використовувати більше текстові формати, вимкнути автозавантаження файлів у месенджерах, не використовувати ігри, які вимагають багато трафіку, каже Кондрашов.

У Держспецзв’язку сподіваються, що сценарії повних тривалих відключень не будуть можливі, проте готуються до різних сценаріїв. І нагадують, що мобільні оператори працюють максимально швидко задля відновлення, адже на деокупованих територіях мобільний зв’язок з’являється через два дні після звільнення.

Це неймовірна робота мобільних операторів. Залежно від того, наскільки там знищене обладнання, проходить від двох до 10 днів, і вже з’являється повноцінний зв’язок незалежно від того, чи є електрика в тому населеному пункті, чи немає. Зараз величезна робота проводиться із забезпечення генераторами. Як самі мобільні оператори, так і наші міжнародні партнери допомагають. Цей процес триває. Ми готуємося, і ми готові давати зв’язок. Так, це вже не йдеться про повноцінне покриття, як було раніше. Якщо раніше ми думали, як покрити дороги і якісь міжнародні траси, зараз ми говоримо про те, як забезпечити міста і села і дати насамперед зв’язок там. Повноцінне покриття ми відновимо вже після перемоги, говорить речник Держспецзв’язку.

Також у Держспецзв’язку просять за можливості поповнювати рахунок мобільного зв’язку та оплачувати його.

В регіонах, які деокуповані, мобільні оператори безкоштовно надають мобільний зв’язок, проте ми просимо громадян за можливості таки поповнювати рахунок, бо це великі втрати для операторів, це питання про відновлення їхньої стійкості, відновлення їхньої інфраструктури, наголосив речник.

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