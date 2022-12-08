Як працюватиме Укрзалізниця, міжміські автобуси та громадський транспорт у разі тривалого відключення світла

Як працюватиме Укрзалізниця, міжміські автобуси, онлайн-таксі та столичний громадський транспорт під час можливого довгого блекауту.

Про це пише НВ Бізнес, передає NNS.

Безкоштовні автобуси та укриття в метро

«Ми всі сподіваємося, що найгіршого сценарію розвитку подій не буде. Але маємо бути готовими до різних варіантів, оскільки ворог підступний і безжальний», — написав в своєму телеграм-каналі київський міський голова Віталій Кличко. Але є хороша новина. За його словами, у разі повної відсутності електропостачання в столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. «Проїзд буде безкоштовним», — наголосив очільник Києва.

Усі автобусні парки столиці, за його словами, забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори.

Рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде призупинений. 45 підземних станцій працюватимуть як пункти тимчасового перебування та як укриття. Вхід на станції буде безкоштовним, але за наявності документу, що посвідчує особу.

Як працюватиме Укрзалізниця

«28 червня ми запустили процедуру підготовки компанії до зими. Десь на середину липня зрозуміли, що базовим сценарієм буде спроба російських військ відключити нам електроенергію та теплопостачання», — розповів Олександр Камишін, голова правління АТ «Укрзалізниця» (УЗ).

Щоб пройти зиму без централізованого постачання електроенергії та тепла, в компанії розробили ряд заходів. Від зменшення площ виробничих приміщень, які обігріваються централізованим теплопостачанням до резервування всіх вокзалів генераторами. «Ми своїми силами та за підтримки партнерів заздалегідь забезпечили себе генераторами, буржуйками та дровами. На сьогоднішній день у нас є готових 9200 буржуйок та 15 тис кубів дров», — розповідає Камишін.

Чи зможуть пасажири купити квитки онлайн?

«Під час попереднього блекауту, у нас ні на хвилину не зупинилася жодна з IT-систем та сервісів», — каже голова правління УЗ.

У разі зникнення зв’язку на боці клієнта, він радить іти на залізничний вокзал, де практично гарантовано буде світло та зв’язок, працюватимуть каси.

«Якщо буде потреба — збільшимо кількість кас та касирів. Поки що ми бачимо, що існуючих каналів продажу достатньо в усіх містах України», — запевняє Камишін.

Він гарантував, що всі потяги, на які продані квитки, будуть в розкладі і не стартуватимуть раніше часу, який вказаний у квитку.

Ключова задача для Укрзалізниці в умовах блекауту — не відмінити жоден поїзд дальнього слідування, хоча їхній рух може уповільнюватися. Під час обстрілів енергетичної інфраструктури, які росіяни здійснили у листопаді, було знеструмлено більше половини залізничних ділянок. Тоді найбільша затримка склала 16 годин — це був потяг Краматорськ-Київ.

«Пасажири мають зрозуміти, що поїзд може затримуватись, може бути менш зручно, бо у швидкісних електропотягах електричне опалення вагонів. Але всі їдуть», — пояснює Камишін.

Прямуйте до автовокзалів

«Ми працюватимемо так, як вже це робили на початку війни. Якщо будуть якісь обмеження з боку державних органів, ми будемо дотримуватися цих рекомендацій», — розповів НВ Бізнес Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії.

Якщо у пасажира не буде інтернет зв’язку, квитки можна буде купити за готівку на більшості головних автовокзалів, де зупиняються автобуси FlixBus.

Графік руху та відправлення автобусів залишиться без помітних змін, каже топ-менеджер FlixBus. Якщо ж вони відбудуться, пасажири, які купили квиток, отримають інформацію про це через той канал, яким купили квиток — sms, email, push-повідомлення в мобільному додатку. Найсвіжіша інформація про розклад відображатиметься на сайті, а також поступатиме до агентств-партнерів та на автовокзали. Скоригований розклад буде доступний у касирів.

Ретельне планування

«Ми не плануємо припиняти роботу в українських містах навіть у разі тривалого відключення електроенергії», — запевняє Катерина Нетименко, генеральна директорка Uber в Україні.

Але перш за все, Uber є онлайн-платформою. Тож усі основні процеси, які дозволяють водіям та пасажирам знаходити одне одного для здійснення поїздки, вимагають Інтернету. У випадку, якщо смартфон користувача не має доступу до мобільного зв’язку чи Wi-Fi, є можливість замовити авто через десктопну версію платформи або бронювати поїздку заздалегідь — до 30 днів наперед.

У компанії зізнаються, шо в разі проблем з доступом до інтернету, готівка буде найпростішим варіантом. «Але це не виключає можливість безготівкової оплати», — каже Нетименко. Наприклад, якщо під час замовлення поїздки користувач вибирає оплату карткою, після короткої верифікації сервіс блокує відповідну суму коштів на ній. Після завершення поїздки сервіс списує заблоковані гроші зі вказаної картки. Крім того, існує функція передоплати майбутніх поїздок Uber Cash, яка дозволяє заздалегідь поповнити акаунт користувача і сплачувати з нього поїздки.

Uber не має вимог щодо мінімальної кількості поїздок, годин або днів, яку водії мають працювати з платформою. Тому у них також не виникне складнощів в разі тривалої перерви в роботі з платформою.