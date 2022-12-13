Нові послуги для переселенців у Дії. Тепер змінити місце проживання та скасувати статус ВПО можна онлайн.

Про це НСН повідомляє, посилаючись на допис в телеграмі міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

«Зміна місця проживання та скасування статусу для ВПО вже в Дії. Тепер можете зробити це у кілька кліків у застосунку. Без походів до держорганів та заповнення купи документів. А головне – послуги повністю автоматичні. Тобто вам більше не треба чекати на рішення чиновника», пояснив він.

За словами Федорова, для цього достатньо обрати опції «Змінити адресу фактичного проживання» або «Скасувати статус ВПО» в застосунку. При цьому треба перебувати на місці фактичного місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.

Скористатися новими послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в застосунку Дія.

Це вже другий етап послуг для ВПО у Дії. На початку повномасштабного вторгнення РФ Мінцифра додала можливість отримати довідку ВПО та оформити виплати. Цим сервісом скористалися понад 1,4 млн українців.

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