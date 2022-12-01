В Україні з 1 грудня підвищили прожитковий мінімум. Стало відомо, як змінилися мінімальна зарплата, аліменти та пенсії.

З 1 грудня 2022 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений у розмірі 2 589 грн, передає NNS.

Раніше сума прожиткового мінімуму змінювалася тричі на рік, але у 2023 році цього не буде. Одна фіксована сума буде дійсна увесь наступний рік.

При цьому прожитковий мінімум не один, їх декілька – залежно від наявних соціально-демографічних груп населення:

для дітей віком до 6 років – 2 272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн;

для працездатних осіб – 2 684 грн;

для працездатних осіб, який застос00овується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2 102 грн;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2 102 грн;

для працездатних осіб, який застос0овується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 грн;

для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2 093 грн.

Водночас мінімальна зарплата у 2023 році не підвищиться:

за місяць – 6 700 грн;

за годину – 40,46 грн.

Прожитковий мінімум: що це

Так називають суму, якої має бути достатньо для забезпечення нормального функціонування людини, збереження її здоров’я та задоволення соціально-культурних потреб.

Він базується на оцінці трьох головних компонентів:

продукти харчування;

набір непродовольчих товарів (одягу, взуття тощо);

мінімальний набір послуг.

Які виплати прив’язані до прожиткового мінімуму

Мінімальна пенсія

З 1 січня 2023 року розмір мінімальної пенсії, яку українці отримують за віком, буде становити 2 093 грн.

Виплати на дітей

У всьому 2023 році допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, буде:

на дитину до 6 років – 4 544 грн;

на дитину від 6 до 18 років – 5 666 грн.

Виплати одиноким матерям

Розмір цієї допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї для кожного її члена.

Максимальна допомога, таким чином, буде у січні-грудні 2023:

на дитину до 6 років – 2 272 грн;

на дитину від 6 до 18 років – 2 833 грн;

на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ЗВО) – 2 684 грн.

Аліменти

Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, які сплачує батько чи матір, якщо у них низькі доходи, становить не менш ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини.

Мінімальний розмір аліментів з грудня зріс до 1136 грн для дітей віком до 6 років та до 1416,50 грн для дітей від 6 до 18 років.

Максимальний становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку: до 6 років – 22 720 гривень, від 6 до 18 років – 28 330 гривень.

Виплати по безробіттю

Мінімальний розмір по безробіттю – це фіксована сума. Її розмір регулюється законом. Залежно від розміру страхового стажу безробітним може нараховуватися 650 або 1,8 тисячі гривень. Цей розмір виплат залишиться без змін, а от максимальний — зросте.

Він складає чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (2 684 гривні). Відтак, з 1 грудня максимальний розмір допомоги по безробіттю становитиме 10 736 гривень на місяць.

Однак, відповідно до п. 3-3 Прикінцевих положень Закону № 1533-ІІІ максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати мінімальної заробітної плати станом на 1 січня календарного року. У 2022 році – це 6500 грн.

Джерело: Факти