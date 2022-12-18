На посилки з Польщі до України запровадили знижки 75% – як скористатися

Напередодні різдвяно-новорічних свят на посилки з Польщі до України запровадили знижки 75%.
Про це домовилися “Укрпошта” й Польська пошта, повідомляє пресслужба українського поштового оператора, передає НСН.
Йдеться про доставку EMS (прискорена міжнародна доставка) посилок вагою до 20 кг.
Надіслати експрес-відправлення можна з понад 6 000 відділень Poczta Polska, які розташовані по усій Польщі.
Вартість посилки з Польщі до України залежить від її ваги:
- до 1 кг – 42 злотих (~ 370 грн);
- 1-5 кг – 52 злотих (~ 458 грн);
- 5-10 кг – 62 злотих (~ 546 грн);
- 10-20 кг – 82 злотих (~ 722грн).
Термін доставки становить 7–14 днів. Посилку можна забрати у найближчому відділенні Укрпошти. А в обласних центрах передбачено кур’єрську доставку за адресою.
Якщо вартість відправлення становить понад 150 євро, то в Україні буде нараховано митні платежі, які одержувачу треба внести при отриманні у відділенні Укрпошти.
Приклад розрахунку:
- Смартфон за €170
- Мито: (170 − 150) × 10% = €2
- ПДВ: ((170 − 150) + 2) × 20% = €4,4
- Всього до сплати: 2 + 4,4 = €6,4 (за курсом Національного банку у день оплати).
Джерело: Укрпошта
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