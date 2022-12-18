На посилки з Польщі до України запровадили знижки 75% – як скористатися

Напередодні різдвяно-новорічних свят на посилки з Польщі до України запровадили знижки 75%.

Про це домовилися “Укрпошта” й Польська пошта, повідомляє пресслужба українського поштового оператора, передає НСН.

Йдеться про доставку EMS (прискорена міжнародна доставка) посилок вагою до 20 кг.

Надіслати експрес-відправлення можна з понад 6 000 відділень Poczta Polska, які розташовані по усій Польщі.

Вартість посилки з Польщі до України залежить від її ваги:

до 1 кг – 42 злотих (~ 370 грн);

1-5 кг – 52 злотих (~ 458 грн);

5-10 кг – 62 злотих (~ 546 грн);

10-20 кг – 82 злотих (~ 722грн).

Термін доставки становить 7–14 днів. Посилку можна забрати у найближчому відділенні Укрпошти. А в обласних центрах передбачено кур’єрську доставку за адресою.

Якщо вартість відправлення становить понад 150 євро, то в Україні буде нараховано митні платежі, які одержувачу треба внести при отриманні у відділенні Укрпошти.

Приклад розрахунку:

Смартфон за €170

Мито: (170 − 150) × 10% = €2

ПДВ: ((170 − 150) + 2) × 20% = €4,4

Всього до сплати: 2 + 4,4 = €6,4 (за курсом Національного банку у день оплати).

Джерело: Укрпошта

Чи зможуть українці отримати пенсії через Укрпошту під час блекауту