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На посилки з Польщі до України запровадили знижки 75% – як скористатися

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посилки з Польщі до України
Національна служба новин - NNS

Напередодні різдвяно-новорічних свят на посилки з Польщі до України запровадили знижки 75%.

Про це домовилися “Укрпошта” й Польська пошта, повідомляє пресслужба українського поштового оператора, передає НСН.

Йдеться про доставку EMS (прискорена міжнародна доставка) посилок вагою до 20 кг.

Надіслати експрес-відправлення можна з понад 6 000 відділень Poczta Polska, які розташовані по усій Польщі.

На посилки з Польщі до України запровадили знижки 75% - як скористатися

Вартість посилки з Польщі до України залежить від її ваги:

  • до 1 кг – 42 злотих (~ 370 грн);
  • 1-5 кг – 52 злотих (~ 458 грн);
  • 5-10 кг – 62 злотих (~ 546 грн);
  • 10-20 кг – 82 злотих (~ 722грн).

Термін доставки становить 7–14 днів. Посилку можна забрати у найближчому відділенні Укрпошти. А в обласних центрах передбачено кур’єрську доставку за адресою.

Якщо вартість відправлення становить понад 150 євро, то в Україні буде нараховано митні платежі, які одержувачу треба внести при отриманні у відділенні Укрпошти.

Приклад розрахунку:

  • Смартфон за €170
  • Мито: (170 − 150) × 10% = €2
  • ПДВ: ((170 − 150) + 2) × 20% = €4,4
  • Всього до сплати: 2 + 4,4 = €6,4 (за курсом Національного банку у день оплати).

Джерело: Укрпошта

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