Нова пошта запустила видачу посилок у магазинах MOYO. Наразі сервіс доступний лише в Києві, але планується розширення проєкту по всій мережі MOYO в країні.

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт компанії.

Зазначається, що у точках видачі посилок MOYO можна отримати вантажі вагою до 10 кг та вартістю до 5000 гривень.

“Ми уважно стежимо за змінами клієнтських звичок і актуальних потреб. Сьогодні можливість планувати свій час і зробити кілька справ одночасно стає особливим пріоритетом. Люди хочуть встигати більше між тривогами та блекаутами, а запит на доставку посилок постійно зростає. Тож, ми вирішили створити додаткову зручність для наших клієнтів – і тепер в магазинах MOYO можна і техніку придбати, і посилки з Нової пошти отримати”, – коментує директор MOYO Валентин Івакін.

Щоб отримати посилки в пунктах видачі в MOYO потрібно:

Оформляючи замовлення в онлайн магазинах, вказувати номер пункту видачі Завчасно сплатити за доставку у мобільному застосунку Нової пошти Назвати касиру номер посилки.

У Новій пошті наголосили, що MOYO став першим техномаркетом України, який встановив у своїх магазинах точки видачі посилок.

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