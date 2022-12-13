«Нова пошта» у Польщі відкрила відділення ще в одному місті: які умови і ціни

НОВА ПОШТА у Польщі відкрила відділення ще в одному місті, повідомляє Інтерфакс Україна, передає НСН.

Група компаній “Нова пошта” запустила перше відділення Nova Post у Любліні, загальна кількість покритих відділеннями польських міст досягла семи, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

Як уточнено у релізі, загалом у Польщі вже відкрито 11 відділень Nova Post – у Любліні, Варшаві, Кракові, Ряшеві, Познані, Гданську та Вроцлаві.

Компанія уточнює, що у кожному відділенні працюють українці, які можуть обслуговувати і українською, і польською мовою.

У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправки в Україну та отримання посилок із України до 30 кг, термін доставки становить від п’яти днів.

Розрахуватися за посилку може лише відправник – готівкою, карткою або безконтактним розрахунком (ApplePay або GooglePay) у відділенні.

НОВА ПОШТА у Польщі: яка ціна відправлень

Ми закладали таку логіку: неважливо, де перебуває наш громадянин, але якщо в нього є бажання обмінюватися речами, ми будемо надавати йому схожу ціну (в обох напрямках), – каже директор НП Андрій Григоров.

Ціни з України до Польщі:

Велика посилка (до 30 кг) — 400 грн

Середня посилка (до 10 кг) — 325 грн

Мала посилка (до 2 кг) — 250 грн

Ціни з Польщі до України:

Велика посилка (до 30 кг) — 70 злотих

Середня посилка (до 10 кг) — 60 злотих

Мала посилка (до 2 кг) — 45 злотих

Логістична компанія «Нова пошта» в найважчий для українського бізнесу рік вийшла на ринок Польщі та вже планує подальшу експансію в країни ЄС у 2023-му – зокрема у Німеччину. До цього в планах ще польській Лодзь. Через злочинну агресію росії багатьом українцям довелося тікати на захід. НП надає їм можливість відправляти посилки додому та отримувати від родичів.

До ГК “Нова пошта” входять, зокрема, компанії “Нова пошта”, “НП Логістик”, NovaPay та “Нова пошта Глобал”.

Мережа налічує близько 10 тис. відділень по всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн.