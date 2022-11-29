Нова пошта запустила послугу “посилка у кредит”. Тепер клієнти мають змогу сплачувати вартість товару впродовж року, при цьому продавець товару отримає всю суму коштів одразу, як тільки клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.

Про це NNS дізнався з повідомлення пресслужби НП.

Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару й тільки у відділенні Нової Пошти. Кредит надається строком на 12 місяців і на товар вартістю від 1000 грн. Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта.

Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному застосунку в Особистому кабінеті або у відділенні Нової пошти. Фінансові послуги у відділенні надає NovaPay, що входить до групи компаній “Нова Пошта”.

За користування кредитом клієнт сплачуватиме комісію – 2% від суми запозичення на місяць та річну ставку 0,00001%.

Наприклад, ви замовили мультиварку вартістю 3000 грн із післяплатою у відділення і хочете взяти посилку в кредит. Загальна сума кредиту становитиме 3135 грн: вартість товару 3000 грн + вартість доставки 55 грн (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 грн (2% + 20 грн).

Щомісячний відсоток по кредиту буде 62,7 грн (2% від суми кредиту), тому щомісячний платіж – 324 грн. Загальна переплата за 12 місяців становитиме 752,4 грн.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

бути громадяни України віком від 18 до 65 років;

користуватися послугами «Нової Пошти» протягом останніх 6 місяців;

мати гарну кредитну історію.

Нова пошта впроваджує послугу, яка дозволить забирати посилки в умовах відключення світла

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