Компанія «Нова пошта» відкрила у Польщі нові відділення: графік роботи і адреси

«Нова Пошта» відкрила у Польщі 2 нові відділення. У пресслужбі компанії повідомили, за якими адресами вони працюють та який графік роботи

«Нова пошта» відкрила ще два нові відділення «Нова пошта» у польських містах Гданську і Вроцлаві.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає NNS

«Нова Пошта» відкрила у Польщі нові відділення

Нові відділення працюють за адресами:

Вроцлав, вул. Тшебницька, 50/1А, 50-231, цифрова адреса 1/50;

Гданськ, вул. Ракочего, 30, 80-171, цифрова адреса 1/80.

Усього компанія у Польщі відкрила вже 10 відділень Nova Post – у Варшаві, Кракові, Жешуві, Познані, Гданську та Вроцлаві. У кожному з них працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами.

У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Термін доставки посилок складає від 5 днів. Сплатити за послуги можна готівкою, карткою або через ApplePay чи GooglePay.

Як відомо, до цього Нова пошта відкрила відділення у Варшаві – 7 жовтня, а 19 жовтня запустила відділення у Кракові.

Адреса та графік роботи відділень Nova Post у Польщі за посиланням.

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