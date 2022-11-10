Компанія “Нова пошта” повернулась на деокуповану Херсонщину – місце і графік роботи

Логістична компанія “Нова пошта” з 10 жовтня відновила роботу на деокупованій Херсонщині та відкрила три мобільних відділення
Мобільні відділення відкрили у Високопіллі, Великій Олександрівці та Архангельському.
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає NNS
“Відтепер мешканці сіл та навколишніх населених пунктів зможуть отримувати та відправляти посилки вагою до 30 кг. Сплатити за послуги доставки можна онлайн через додаток Нової пошти. Готівка наразі не приймається.
Компанія привезла з собою інтернет-модуль Starlink та генератор для того, щоб мешканці могли підзарядити свої пристрої та зв’язатися із рідними. На деокупованих територіях подекуди відсутня електроенергія та інтернет-зв’язок”, – йдеться у повідомленні.
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Графік роботи мобільних відділень наступний:
- У Високопіллі – з 14:30 до 15:30 на вул. Визволителів;
- у Великій Олександрівці – з 11:00 до 12:00 на вул. Братській;
- У Архангельському – з 13:00 до 14:00 на вул. Т. Шевченка.
Компанія зазначила, що наразі відновила роботу у 45 населених пунктах, що були звільнені: 2 відділення у Донецькій області і 43 відділення на Харківщині.
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