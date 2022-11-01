«Нова пошта» відкрила ще чотири відділення у Польщі: місце та графік роботи

«Нова пошта» відкрила ще чотири відділення у Польщі. У відділеннях клієнтів обслуговують української та польської мовами.
Три нових відділення запрацювали у Варшаві і одне у Кракові. Про це NNS дізнався з повідомлення у соціальній мережі «Фейсбук».
«Відкрили +3 відділення Nova Post у Варшаві та +1 у Кракові, аби ти міг відправити посилку зі своїм теплом та турботою додому чи отримати її від рідних з України», йдеться в повідомленні.
Адреси відділень у Варшаві
- відділення №01/2, вул. Męcińska 18, 04-086;
- відділення №01/3, вул. Kaliny Jędrusik 9, 01-748;
- відділення №01/4, вул. gen. Józefa Zajączka 11, 01-510;
- відділення №01/5, вул. Stefana Okrzei 18, 03-710.
Адреси відділень у Кракові
- відділення №30/1, вул. Kamienna 19b, 30-001;
- відділення №30/2, вул. Lipska 4, 30-721;
Час роботи
- Будні – з 8:00 до 20:00;
- Вихідні – з 9:00 до 18:00.
Нова пошта відкрила відділення у Польщі: місце та графік роботи