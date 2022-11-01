«Нова пошта» відкрила ще чотири відділення у Польщі: місце та графік роботи

«Нова пошта» відкрила ще чотири відділення у Польщі. У відділеннях клієнтів обслуговують української та польської мовами.

Три нових відділення запрацювали у Варшаві і одне у Кракові. Про це NNS дізнався з повідомлення у соціальній мережі «Фейсбук».

«Відкрили +3 відділення Nova Post у Варшаві та +1 у Кракові, аби ти міг відправити посилку зі своїм теплом та турботою додому чи отримати її від рідних з України», йдеться в повідомленні .

Адреси відділень у Варшаві

відділення №01/2, вул. Męcińska 18, 04-086; відділення №01/3, вул. Kaliny Jędrusik 9, 01-748; відділення №01/4, вул. gen. Józefa Zajączka 11, 01-510; відділення №01/5, вул. Stefana Okrzei 18, 03-710.

Адреси відділень у Кракові

відділення №30/1, вул. Kamienna 19b, 30-001; відділення №30/2, вул. Lipska 4, 30-721;

Час роботи

Будні – з 8:00 до 20:00;

Вихідні – з 9:00 до 18:00.

Нова пошта відкрила відділення у Польщі: місце та графік роботи