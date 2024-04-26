Для посилення обороноздатності області введено обмеження у Херсонській області для цивільних осіб

Рішення, введені радою оборони Херсонщини, стосуються обмежень щодо місць перебування та руху автівок.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передають Новини України – НСН.

Влада заборонила відвідувати прибережні території вздовж правого берега річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова.

«Є факти пошкодження інженерних конструкцій, тому правоохоронці отримали доручення пильно слідкувати, аби цивільні не відвідували захисні обʼєкти», — наголосив Прокудін.

Обмеження у Херсонській області для цивільних – про які заборони варто знати

Відтепер діє заборона на відвідування територій, де збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд, зокрема і вздовж берега річок.

Окрім того, владою зафіксовано посилення активності російських безпілотників. Очільник ОВА зауважив, що за дві доби окупанти атакували три цивільних авто, поранені 4 людини.

Тож тепер цивільні автівки не зможуть рухатися дорогою Т-04-03 Мар’янське — Берислав — /Р-47/ на ділянці км 14 — км 71. Натомість влада організує обʼїзд дорогою Т-22-07-/Т-04-03/ Високопілля — Велика Олександрівка — Берислав.

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