Ракетний удар по Херсонській та Миколаївській областях – наслідки розкрили у ЗСУ

Російські загарбники сьогодні, 30 березня, завдали ракетний удар по Херсонській та Миколаївській областях. Ворог застосовував, зокрема, балістику

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram Сил обороні півдня України.

“Ворожий ракетний терор триває. Повітряні тривоги на півдні лунають з інтервалом у 5-15 хвилин протяжністю від години до 2,5”, – розповіли військові

Харківська область

Як поінформували захисники, по Херсонській області у суботу інтервенти вдарили балістикою по відкритих територіях. Імовірно, противник застосував “Іскандер-М”.

Внаслідок атаки постраждалих немає.

Миколаївська область

“Також з акваторії Чорного моря тактичною авіацією спрямував керовані авіаційні ракети по інфраструктурних об’єктах Миколаївщини”, – йдеться в заяві Сил оборони.

Одну ворожу ракету вдалось знищити силам і засобам ППО, проте уникнути влучання не вдалося, передають військові.

В результаті було пошкоджено законсервовану будівлю, обійшлося без жертв та постраждалих.

Збиття ворожих повітряних цілей на півдні

Як повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, упродовж сьогоднішнього дня силами та засобами ППО повітряного командування “Південь” було знищено:

керовану авіаційну ракету Х-59,

розвідувальний безпілотник “Supercam”,

ударний БпЛА “Ланцет”.

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Повітряні обстріли України 30 березня

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 30 березня атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.

Загалом було зафіксовано пуски 12 “Шахедів”. Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 9 дронів у межах: Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Пізніше вдень в Дніпровському районі Дніпропетровської області українські захисники знищили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.

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