Важливі зміни в роботі “Укрпошти” – що варто знати про оновлення

Українцям розповіли про важливі зміни в роботі “Укрпошти”. Компанія вже у найближчі три місяці повністю роботизує процес обробки посилок

Роботизація процесу обробки дозволить сортувати по 8000 посилок на годину, в 13 разів більше, ніж за ручної роботи.

Про це розповів гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes, повідомляють Новини України – НСН.

“Через три місяці компанія буде повністю роботизована, всі посилки будуть оброблятися автоматично. Це дозволяє обробляти 8000 посилок на годину, а вручну – до 600”, – розповів Смілянський

Раніше він уже розповідав, що державний поштовий оператор “Укрпошта” переходить на автоматичне сортування посилок. За словами керівника компанії, в результаті разом з оновленням логістики пошта зможе здійснювати доставку Україною протягом доби.

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Тоді йшлося про відкриття двох терміналів – “Київ Правий” та “Київ Лівий”. Проте вже найближчими місяцями автоматичне сортування буде запроваджено на всіх найбільших терміналах в Україні.

“Далі – Львів, Дніпро, Харків, Хмельницький, Одеса… І ще 14-16 таких терміналів, щоб ви могли отримувати посилки по Україні якнайшвидше”, – анонсував Смілянський.

Окрім того, “Укрпошта” впроваджує новий підхід до логістичних маршрутів. Смілянський поки не уточнював, коли саме доставка “Укрпоштою” відбуватиметься наступного дня після відправки.

“А що після цього буде? Доставка наступного дня до будь-якого міста України… Ще не завтра, проте прискорення термінів буде помітне вже зовсім скоро”, – зазначив голова “Укрпошти”.

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