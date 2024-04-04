“Нова пошта” скасувала оплату за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі. Така послуга буде абсолютно безкоштовною для клієнтів

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт Нової пошти.

У компанії “Нова пошта” розповіли, що послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення, а саме: у відділення, поштомат або не передано кур’єру.

“Ми зробили так, щоб наші клієнти могли отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку, якщо помилково вказали не ту адресу отримувача чи змінилось місце отримання. Ми вирішили, що наші клієнти не мають платити за це, тому тепер послуга переадресації для посилок, які ще в дорозі, є безплатною”, – говорить Юлія Колесник, директор із розробки клієнтських сервісів.

Переадресувати посилку, яка в дорозі, без оплати можна буде:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок Нової пошти або бізнес-кабінет на сайті.

Як скористатись послугою переадресації у мобільному додатку:

обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;

обрати послугу “Переадресація”;

заповнити дані щодо нового місця доставки;

натиснути “Змінити місце доставки”.

Важливо! Якщо ви змінили місце отримання вже після того, як посилка прибула або була передана для доставки кур’єру, то доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення.

“Нова пошта” скасувала оплату за популярну послугу – важливі деталі

Ще новини України: В Україні переписали податок на посилки: як підвищили ліміт