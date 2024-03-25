В Україні переписали податок на посилки: як підвищили ліміт

В Україні можуть переписати податок на посилки. Так, якщо уряд ухвалить це рішення, всі юрособи зможуть офіційно оформити посилки за 1-2 хвилини на сайті “Укрпошта” без зайвих формальностей, самостійно, без брокера та безкоштовно.

Також буде можливість відправити свій товар у будь-яке з 660 000 відділень у 192 країнах по всьому світу. Про це написав у своєму Telegram генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський, передає НСН.

Він нагадав, що минулого тижня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон N9456, де врегулювала питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України.

“Раніше для ФОПів та юросіб було як: якщо вартість товару + доставка разом складають понад 150 €, привіт, бюрократія та морока – оформлення лише через подання вантажної митної декларації, в окремій митній системі, до якої без брокера – ні доступу, ні розуміння, як це зробити правильно. Та й, більше того, оформлення однієї такої декларації в середньому коштувало 1 500 – 2 500 гривень. І скільки потенційних міжнародних підприємців ми втрачали лише на цьому?” – написав гендиректор.

При цьому єдиний шлях, як цьому можна було запобігти, – відправлення окремих посилок. Однак тепер закон збільшив цей поріг до 1 000 євро.

“Отже, як тільки Кабмін оновить постанови (2-3 місяці), всі юридичні особи зможуть абсолютно офіційно оформити посилки за 1-2 хвилини на сайті Укрпошта. Без будь-яких зайвих формальностей, самостійно, без брокера та абсолютно безкоштовно. А ще – відправити свій товар через Укрпошту в будь-яке з 660 000 відділень у 192 країнах по всьому світу (окрім країн-терористів, звісно, але туди вже стабільно доставляють наші ЗСУ та дрони). Тож менше бюрократії – більше експортних новинок”, – підсумував Смілянський.

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