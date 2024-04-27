27 квітня – який сьогодні день, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

27 квітня – який сьогодні день, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 27 квітня. Всесвітній день зцілення. День кадровика в Україні. Православні вшановують пам’ять апостола Симеона. Залишилося 248 днів до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 794-й день повномасштабної війни в Україні.

27 квітня – яке сьогодні церковне свято

27 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симеона. Святий апостол Симеон, також відомий як Симон, є одним з апостолів сімдесяти, який часто розглядається як брат Господній поряд з Іаковом, Іосією та Іудою. За деякими джерелами, Симеон був сином Клеопи та Марії і родичем Йосифа Обручника.

27 квітня у світі

Всесвітній день зцілення

Відзначається щороку в останню суботу квітня о 10:00 за місцевим часом у всьому світі та відзначається у понад 80 країнах. Цей день зосереджений на особистому та глобальному здоров’ї та зціленні та має на меті об’єднати людей у всьому світі.

Всесвітній день зцілення є свідченням колективної сили людей по всьому світу, які об’єднують свої зусилля для сприяння миру, здоров’ю та єдності. Цей день, заснований на практиці мистецтв, що поєднують розум і тіло, таких як йога, тайцзи, цигун і медитація, використовує різноманітні практики зцілення для об’єднання спільнот по всьому світу, долаючи кордони раси, релігії та національності.

Також у світі сьогодні:

Всесвітній день диско-супу (є нагадуванням про надлишок їжі, що виробляється та викидається у світі, та підкреслює потенціал відновлених продуктів харчування)

Всесвітній день дизайну

День порятунку морських ссавців

Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття

День народження “памперсів”

Всесвітній день нюху

Міжнародний день скульптури

Всесвітній день ветеринара

27 квітня в Україні

Кожен рік у першу неділю жовтня в Україні відзначається День кадрового працівника, який був затверджений Наказом Міноборони від 01.09.2008. Але існує і неофіційне свято кадровиків. З 2007 р. спеціалісти по кадрах відзначають 27 квітня свято кадрового працівника. Саме в цей день у 1993 р. було затверджено основний документ, що засвідчує трудову діяльність громадянина країни – трудову книжку. Тому кадрові працівники країни вважають саме цю дату днем професійного свята.

Хто святкує іменини 27 квітня

Симеон, Стефан, Зіта, Феліція, Роксолана, Георгій, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія, Марія

Талісманом людини, народженої 27 квітня, є котяче око. Є різновидом хризоберилу, який славиться своїми магічними властивостями. Зокрема, в давнину котяче око носили для збільшення чарівності та здатності впливати на інших

Традиції, заборони і прикмети 27 квітня

Святого Симеона просять про здоров’я близьких людей, а також дати пораду у важливій справі – відповідь може прийти уві сні. У Лазареву суботу віряни запасаються гілочками верби, щоб освятити їх у церкві наступного дня, а також ідуть на церковну службу.

Цього дня потрібно обов’язково чим-небудь поділитися з ближніми, можна навіть найпростішими речами, а також допомогти нужденним – віддане іншому повернеться подвійним благом.

За звичаями наші предки на Семена Ранопашця виходили на роботу в поле. Також у народі вважають, що якщо цього дня погрітися на сонці, то можна позбутися багатьох хвороб.

Що не можна робити 27 квітня

27 квітня – невдала дата для риболовлі та подорожей.

Не можна сваритися з хворою людиною.

Забороняється співати перед оранкою і посівом овочів, інакше овочі погано вродять.

Не варто підбирати тварин, особливо котів та пташок, оскільки вважається, що нечиста сила може набувати такої подоби.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові: “На лисиць нападає куряча сліпота”. Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня – у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі й косатки.

А також:

дощ віщує хороший урожай меду;

веселка — на спекотне і посушливе літо;

якщо на сході сонця небо ясне, то літо буде вітряним;

багато зірок на небі вночі — до погіршення погоди найближчими днями;

вранці ясно, а до обіду з’явилися хмари — до холодної погоди.

27 квітня в історії

Визначні події

1509 — папа Римський Юліан II відлучив від церкви Венецію

1521 — на філіппінському острові Мактан у сутичці з тубільцями загинув 41-річний португальський мореплавець Фернан Магеллан. Першу навколосвітню експедицію, три чверті якої вже було здійснено, закінчив його заступник Хуан Себастьян Елькано

1865 — через декілька днів після закінчення громадянської війни поблизу Мемфіса на Міссісіпі вибухнув пароплав «Султанша», на борту якого знаходилось близько 2100 пасажирів. 1700 з них, в основному ветеранів армії Півночі, що повертались додому з полону, загинули. Це найбільша аварія в історії судноплавства в США.

1940 — за наказом Генриха Гіммлера поблизу Кракова (Польща) створено концентраційний табір Аушвіц.

1965 — у США запатентовані підгузки «Памперс».

1978 — в Афганістані відбувся військовий переворот — убито президента М.Дауда. Новим керівником країни став Нур Мухаммед Таракі, котрий проголосив створення Демократичної Республіки Афганістан і згодом підписав з Радянським Союзом договір про взаємодопомогу

1992 — рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ.

2010 — Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ

Народилися 27 квітня

1494 — Сулейман I Пишний, османський султан при якому Османська імперія набула найбільшого розширення, чоловік Роксолани.

1920 — Марк Красносельський, український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу.

1931 — Ігор Ойстрах, український радянський скрипаль. Син Давида Ойстраха.

1966 — В’ячеслав Олійник, український борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.

1977 — Василь Мельников, молодший сержант Збройних сил України. Герой України.

1978 — Олег Тимченко, український хокеїст.

1994 — Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор.

2001 — Леонід Бутусін, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 27 квітня

1521 — Фернан Магеллан, португальський мореплавець на іспанській службі. Керував першою успішною навколосвітньою експедицією, під час якої сам Магеллан загинув. Дав назву «Тихий океан».

1900 — Францішек Богушевич, білоруський поет, один з родоначальників білоруської літератури;

1904 — Михайло Старицький, український письменник, поет, драматург, прозаїк, театральний і культурний діяч;

1969 — Роман Смаль-Стоцький, український мовознавець, член НТШ, дипломатичний представник ЗУНР, згодом Надзвичайний посол і Повноважний міністр УНР в Берліні, професор УВУ та Варшавського університету

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