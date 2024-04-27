27 квітня – який сьогодні день, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

27 квітня – який сьогодні день, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні, 27 квітня. Всесвітній день зцілення. День кадровика в Україні. Православні вшановують пам’ять апостола Симеона. Залишилося 248 днів до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 794-й день повномасштабної війни в Україні.
27 квітня – яке сьогодні церковне свято
27 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симеона. Святий апостол Симеон, також відомий як Симон, є одним з апостолів сімдесяти, який часто розглядається як брат Господній поряд з Іаковом, Іосією та Іудою. За деякими джерелами, Симеон був сином Клеопи та Марії і родичем Йосифа Обручника.
27 квітня у світі
Всесвітній день зцілення
Відзначається щороку в останню суботу квітня о 10:00 за місцевим часом у всьому світі та відзначається у понад 80 країнах. Цей день зосереджений на особистому та глобальному здоров’ї та зціленні та має на меті об’єднати людей у всьому світі.
Всесвітній день зцілення є свідченням колективної сили людей по всьому світу, які об’єднують свої зусилля для сприяння миру, здоров’ю та єдності. Цей день, заснований на практиці мистецтв, що поєднують розум і тіло, таких як йога, тайцзи, цигун і медитація, використовує різноманітні практики зцілення для об’єднання спільнот по всьому світу, долаючи кордони раси, релігії та національності.
Також у світі сьогодні:
- Всесвітній день диско-супу (є нагадуванням про надлишок їжі, що виробляється та викидається у світі, та підкреслює потенціал відновлених продуктів харчування)
- Всесвітній день дизайну
- День порятунку морських ссавців
- Міжнародний день поширення інформації про донорське зачаття
- День народження “памперсів”
- Всесвітній день нюху
- Міжнародний день скульптури
- Всесвітній день ветеринара
27 квітня в Україні
Кожен рік у першу неділю жовтня в Україні відзначається День кадрового працівника, який був затверджений Наказом Міноборони від 01.09.2008. Але існує і неофіційне свято кадровиків. З 2007 р. спеціалісти по кадрах відзначають 27 квітня свято кадрового працівника. Саме в цей день у 1993 р. було затверджено основний документ, що засвідчує трудову діяльність громадянина країни – трудову книжку. Тому кадрові працівники країни вважають саме цю дату днем професійного свята.
Хто святкує іменини 27 квітня
- Симеон, Стефан, Зіта, Феліція, Роксолана, Георгій, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія, Марія
Талісманом людини, народженої 27 квітня, є котяче око. Є різновидом хризоберилу, який славиться своїми магічними властивостями. Зокрема, в давнину котяче око носили для збільшення чарівності та здатності впливати на інших
Традиції, заборони і прикмети 27 квітня
Святого Симеона просять про здоров’я близьких людей, а також дати пораду у важливій справі – відповідь може прийти уві сні. У Лазареву суботу віряни запасаються гілочками верби, щоб освятити їх у церкві наступного дня, а також ідуть на церковну службу.
Цього дня потрібно обов’язково чим-небудь поділитися з ближніми, можна навіть найпростішими речами, а також допомогти нужденним – віддане іншому повернеться подвійним благом.
За звичаями наші предки на Семена Ранопашця виходили на роботу в поле. Також у народі вважають, що якщо цього дня погрітися на сонці, то можна позбутися багатьох хвороб.
Що не можна робити 27 квітня
- 27 квітня – невдала дата для риболовлі та подорожей.
- Не можна сваритися з хворою людиною.
- Забороняється співати перед оранкою і посівом овочів, інакше овочі погано вродять.
- Не варто підбирати тварин, особливо котів та пташок, оскільки вважається, що нечиста сила може набувати такої подоби.
У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.
У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові: “На лисиць нападає куряча сліпота”. Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня – у перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози. Прилітають стрижі й косатки.
А також:
- дощ віщує хороший урожай меду;
- веселка — на спекотне і посушливе літо;
- якщо на сході сонця небо ясне, то літо буде вітряним;
- багато зірок на небі вночі — до погіршення погоди найближчими днями;
- вранці ясно, а до обіду з’явилися хмари — до холодної погоди.
27 квітня в історії
Визначні події
- 1509 — папа Римський Юліан II відлучив від церкви Венецію
- 1521 — на філіппінському острові Мактан у сутичці з тубільцями загинув 41-річний португальський мореплавець Фернан Магеллан. Першу навколосвітню експедицію, три чверті якої вже було здійснено, закінчив його заступник Хуан Себастьян Елькано
- 1865 — через декілька днів після закінчення громадянської війни поблизу Мемфіса на Міссісіпі вибухнув пароплав «Султанша», на борту якого знаходилось близько 2100 пасажирів. 1700 з них, в основному ветеранів армії Півночі, що повертались додому з полону, загинули. Це найбільша аварія в історії судноплавства в США.
- 1940 — за наказом Генриха Гіммлера поблизу Кракова (Польща) створено концентраційний табір Аушвіц.
- 1965 — у США запатентовані підгузки «Памперс».
- 1978 — в Афганістані відбувся військовий переворот — убито президента М.Дауда. Новим керівником країни став Нур Мухаммед Таракі, котрий проголосив створення Демократичної Республіки Афганістан і згодом підписав з Радянським Союзом договір про взаємодопомогу
- 1992 — рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ.
- 2010 — Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ
Народилися 27 квітня
- 1494 — Сулейман I Пишний, османський султан при якому Османська імперія набула найбільшого розширення, чоловік Роксолани.
- 1920 — Марк Красносельський, український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу.
- 1931 — Ігор Ойстрах, український радянський скрипаль. Син Давида Ойстраха.
- 1966 — В’ячеслав Олійник, український борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.
- 1977 — Василь Мельников, молодший сержант Збройних сил України. Герой України.
- 1978 — Олег Тимченко, український хокеїст.
- 1994 — Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор.
- 2001 — Леонід Бутусін, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
Померли 27 квітня
- 1521 — Фернан Магеллан, португальський мореплавець на іспанській службі. Керував першою успішною навколосвітньою експедицією, під час якої сам Магеллан загинув. Дав назву «Тихий океан».
- 1900 — Францішек Богушевич, білоруський поет, один з родоначальників білоруської літератури;
- 1904 — Михайло Старицький, український письменник, поет, драматург, прозаїк, театральний і культурний діяч;
- 1969 — Роман Смаль-Стоцький, український мовознавець, член НТШ, дипломатичний представник ЗУНР, згодом Надзвичайний посол і Повноважний міністр УНР в Берліні, професор УВУ та Варшавського університету
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