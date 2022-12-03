Чи зможуть українці отримати пенсії через Укрпошту під час блекауту

В Україні тривають відключення світла. Влада не виключає ситуації, коли внаслідок чергової атаки в країні настане повний блекаут на тривалий період. Українцям розповіли, чи зможуть вони отримати пенсії через Укрпошту у такій ситуації

У разі виникнення блекауту на території України буде забезпечена безперервна робота Укрпошти.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в Telegram, передає NNS

Він розповів, що національний оператор поштового зв’язку розробив план заходів на випадок блекауту. Згідно з ним, у роботі попри відсутність електроенергії залишатимуться майже 3 тисячі відділень (кожне друге від загальної чисельності 6 тисяч).

“Це добра новина для українців, адже вони зможуть і надалі стабільно отримувати пенсії, відправляти та отримувати посилки, здійснювати платежі”, – пояснив нардеп.

Він також додав, що наразі оновлюється логістика, вдосконалюються процедури, збільшуватиметься кількість генераторів, з урахуванням попиту на послуги гнучко буде забезпечуватись необхідний персонал.

Окреме рішення було прийняте для великих міст: якщо відділення не зможуть працювати, його підстрахують мобільними відділеннями.

Чи зможуть українці отримали пенсії через Укрпошту

Як працюватимуть банки в умовах блекауту

Банківська система не припинить роботу, навіть якщо виникне тривалий блекаут. Однак, кількість працюючих відділень буде скорочено. Водночас українці зможуть звернутися в чергові відділення, які визначать самі банки.

Щоб клієнти фінустанов мали змогу й надалі користуватись будь-якими послугами, НБУ рекомендує банкам заздалегідь вжити деяких заходів, а саме:

збільшити залишок готівки у касах, розмістивши в чергових відділеннях додаткові сейфи для зберігання готівки;

контакт-центри банків та їхні дата-центри потрібно забезпечити резервними джерелами живлення, запас палива для цих джерел має бути щонайменше на 7 днів;

заздалегідь визначені чергові відділення також необхідно забезпечити резервними джерелами живлення. У них мінімальний запас палива має бути не меншим за дводенний. При цьому має бути джерело поповнення запасів палива у разі потреби. Крім того, банки повинні подбати про резервні (супутникові) канали зв’язку для відділень, які працюватимуть;

слід передбачити збільшення комплексів самообслуговування у чергових відділеннях.

Список працюючих чергових відділень можна буде знайти на сайті конкретного банку. На випадок відсутності світла, на вхідних дверях інших відділень, які не працюватимуть під час блекауту, має бути інформація про чергові відділення.

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