Стало відомо, хто з жінок в Україні зможе отримати надбавку до пенсії. У Верховній Раді вже пройшов перше читання відповідний законопроєкт, передає НСН.

Якщо він буде ухвалений, то жінки-героїні чиї чоловіки захищали Батьківщину та загинули на фронті отримають дві надбавки до пенсії – свою та чоловіка. Звання матері-героїні в Україні отримують ті жінки, які виховали до 8-річного віку щонайменше п’ятьох дітей. Діти необов’язково повинні бути рідними. Також враховуються і всиновлені.

Жінки героїні зможуть отримати надбавку до пенсії

Жінки-героїні вже отримують надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Після ухвалення нового закону вони зможуть отримувати ще й надбавку за свого загиблого на фронті чоловіка (за його особливі заслуги перед Україною).

Зазначимо, що розмір надбавки за особливі заслуги перед Україною становить 20-40% прожиткового мінімуму. З 1 грудня 2022 року в Україні зріс прожитковий мінімум. Разом з ним виросла сума надбавки, яку сплачують матерям-героїням. Тепер вона становить від 418 до 837 гривень. Цю суму сплачують разом із пенсією кожного місяця.

До того ж жінки, які мають звання матері-героїні, можуть достроково вийти на пенсію у 50 років. При цьому вони повинні мати хоча б 15 років страхового стажу для цього.

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