Деякі пенсіонери в Україні отримають 200 грн надбавки до пенсії – про кого йдеться

У грудні 2022 року деякі пенсіонери отримають 200 грн надбавки до пенсії. Про яку категорію громадян йдеться

Йдеться про пенсіонерів віком до 70 років, у яких повний стаж становить 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно. Таким громадянам збільшать мінімальну пенсію до 2500 гривень, розповідає NNS

Зазначається, що багато з пенсіонерів, які не отримали надбавку у жовтні 2022 року, отримають 200 гривень у грудні. Втім, підвищення торкнеться лише непрацюючих.

У грудні деякі пенсіонери отримають 200 грн надбавки до пенсії

Якщо у жінок і чоловіків стажу менше, ніж 30 і 35 років відповідно, то рівень мінімальних пенсійних виплат підніматимуть пропорційно, з оглядну на суму в 2500 гривень.

Ці зміни не пов’язані зі збільшенням прожиткового мінімуму, а були заздалегідь прописані у Постанові Кабінету Міністрів “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та надалі” №963 від 15 вересня 2021 року.

Також відомо, що окремим категоріям громадян у цьому місяці перерахують пенсії через підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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