Українці зможуть накопичувати пенсію по-новому – деталі

У майбутньому українці через додаток “Дія” зможуть накопичувати пенсію. У Мінсоцполітики розповіли, яким буде механізм

Про це в ефірі телемарафону заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак, передає NNS

За її словами, накопичувати пенсію через додаток “Дія” зможуть українці віком від 16 років. Ці громадяни матимуть змогу добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду, на основі яких держава призначатиме у свій час пенсійні виплати.

Українці зможуть накопичувати пенсію через додаток “Дія”

“Для цього потрібно буде укласти договір з Пенсійним фондом. Це можна буде зробити в електронній формі через Дію, а також на веб-порталі електронних послуг ПФУ”, – продовжила Марчак і додала, що українці зможуть сплачувати внески не лише за себе, а й за інших родичів..

Фіксованого розміру внеску, як зазначає заступниця міністра, не буде, тому кожен громадянин матиме право самостійно визначити суму, збільшити її, змінити періодичність та строки сплати.

Законопроект, який передбачає запуск механізму через додаток “Дія”, вже був ухвалений Верховною Радою. У Мінсоцполітики розраховують, що нова послуга запрацює до кінця зими.

“70% такого внеску спрямовуватиметься для виплати пенсіонеру в обраний спосіб, а знеособлені благодійні внески та 30% від персоналізованих благодійних внесків використовуватиме пенсійний фонд на виплату та доставку пенсії іншим пенсіонерам солідарної системи”, – резюмувала Марчак, анонсуючи нововведення для громадян.

В Україні підвищуватимуть пенсії, які становлять менше ніж 3000 гривень — деталі законопроекту