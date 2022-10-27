В Україні підвищуватимуть пенсії, які становлять менше ніж 3000 гривень – деталі законопроекту

У Верховній раді розробляють законопроект, згідно якого підвищуватимуть пенсії, які становлять менше ніж 3000 гривень. Він має на меті підтримку малозабезпечених пенсіонерів

До повномасштабного вторгнення Росії, в Україні планувалося провести пенсійну реформу. У зв’язку з війною такої можливості наразі немає. Але щоб хоч якось підтримати громадян, які отримують маленькі пенсійні виплати, у Верховній Раді розробляють законопроект, який має на меті створення умов для підвищення пенсій. Пенсії, які становлять менше ніж 3000 гривень, підвищуватимуть за рахунок меценатських внесків.

На сайті Верховної Ради меценатів закликають допомогти збільшити розмір виплат малозабезпеченим пенсіонерам. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Кожен українець може стати меценатом та допомогти незаможному пенсіонеру. Меценат може на власний розсуд вибрати пенсіонера, якому бажає допомогти фінансово. Ініціатор законопроекту – народний депутат, член Комітету з питань бюджету Леся Забурана повідомила, що механізм роботи такої системи буде дуже простим. Допомога буде переказуватись через онлайн-сервіс “Дія”.

Нардеп також повідомила, що законопроект узгодили з Пенсійним фондом, Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів, перш ніж вносити на розгляд до Верховної Ради.

“Пенсійний фонд був завжди дотаційним, він потребував підтримки з державного бюджету. Зокрема, лише цього року понад 200 мільярдів гривень підуть із держбюджету до Пенсійного фонду, щоб люди вчасно отримали пенсію. Тому ідея дуже актуальна”,– каже Леся Забурана.

Крім допомоги пенсіонерам, законопроект також покликаний надати можливість українцям вплинути на розмір власних пенсійних виплат у майбутньому. Наприклад, якщо в людини мінімальна зарплата, то і ставка соціального внеску, яка за неї сплачується, також мінімальна. Але в кожного має бути можливість забезпечити свою старість. Для цього з’явиться можливість збільшення соціального внеску. Громадянин або його друзі та родичі зможуть вносити додаткові кошти, тим самим збільшуючи розмір майбутньої пенсії людини.

“Є можливість за рахунок родичів доплатити, тож у достроковій перспективі можна на стабільній основі подбати про своє майбутнє, збільшивши розмір пенсії”, — пояснила Леся Забуранна..

На допомогу меценатам буде створено реєстр фінансово незахищених громадян, які найбільше потребують допомоги. Меценати зможуть переглянути цю базу даних та обрати, кому вони хотіли би допомогти.

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