Який період навчання не зарахують до страхового стажу – пояснення ПФУ

Кожного року в Україні збільшується кількість страхового стажу, який необхідний для виходу на пенсію. У страховий стаж для пенсії зараховують періоди навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, але є винятки.

У ПФУ пояснили, чи будуть зараховані до страхового стажу періоди навчання на підготовчому відділені університету. Про це пише НСН з посиланням на видання “На пенсії“.

Які періоди навчання можуть не зарахувати до страхового стажу

У ПФУ зазначили, що згідно з Положенням про підготовче відділення при вищому навчальному закладі, підготовчі відділення, як і підготовчі курси, створюються для загальноосвітньої підготовки для вступу до вищого навчального закладу, навчання на яких дає право вступу до цих навчальних закладів без вступних іспитів.

Навчання на підготовчих відділеннях (курсах) є додатковою послугою навчального закладу, метою якої є підготовка до вступу до навчального закладу.

Оскільки після навчання на підготовчих відділеннях (курсах) особа не отримує певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів, до стажу роботи зараховується лише період від дня зарахування студентом першого курсу вищого навчального закладу до закінчення або відрахування.

Відповідно до ст. 53 закону “Про вищу освіту”, студент (слухач) – це особа, яка в установленому порядку віднесена до вищого навчального закладу та навчається з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Що таке страховий стаж під час навчання

Страховий стаж – це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески.

Поняття “страховий стаж” запроваджено Законом України від 09.07.2003 №1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, який набув чинності з 01.01.2004.

Періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу при обчисленні пенсії за періоди до 01.01.2004 згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення”, а після 01.01.2004 – Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Водночас до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 01.01.2004. Зокрема, й періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Після 01.01.2004 до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску.

Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

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