Українці щомісяця отримуватимуть доплати до пенсії – яка сума

Пенсіонери в Україні щомісяця отримуватимуть доплати до пенсії. Хто може отримати додаткові кошти у розмірі 300-570 грн

Ще одна умова – досягнення певного віку, розповіла перший заступник міністра соціальної політики України Дарина Марчак. Так, доплати передбачаються людям старше 70 років. Про це повідомляє НСН

“Щомісячні компенсаційні виплати – це не нова ініціатива. Вона була запроваджена ще з 2020 року. … Така виплата провадиться, якщо розмір пенсії, яку отримує людина, не досягає 10 340 грн”, – пояснила вона.

Українці щомісяця отримуватимуть доплати до пенсії

Які виплати передбачені

За словами Марчак, пенсіонери віком 70-75 років можуть розраховувати на виплату до 300 грн. А крім того:

75-80 років – до 456 грн;

старше 80 років – до 570 грн.

Пенсії збільшили

Водночас, нагадала Марчак, 1 березня в Україні було проіндексовано пенсії тих громадян, які отримують найменші виплати. Раніше вони не підлягали індексації – адже:

їхні розміри прив’язані до прожиткового мінімуму;

вони переглядалися саме під час зростання прожиткового мінімуму.

“На жаль, тенденція така, що у попередні роки прожитковий мінімум зростав набагато повільніше, ніж були темпи індексації. Цього року, аби виправити ситуацію, що найменші пенсії зростали найповільніше, ці виплати були включені до індексації. … Це зачепило більше 4 млн осіб”, – розповіла Марчак.

Загалом же з 1 березня практично всім українським пенсіонерам збільшили виплати. Мінімальна надбавка склала 100 грн, максимальна – 1500 грн. У середньому підвищення становило близько 400-500 грн.

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