Пенсія за вислугу років – як призначається і яка сума виплат

В Україні окремі категорії громадян мають право на пенсію за вислугу років. Як вона призначається і скільки платять

Пенсія за вислугу років призначається за виконання робіт, які призводять до втрати професійної працездатності чи придатності.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ, інформує НСН

Як призначається пенсія за вислугу років

Так, із солідарної системи пенсії за вислугу років призначаються незалежно від віку:

артистам за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років

працівникам авіації та льотно-випробувального складу за наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 1. 2017

працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017

спортсменам за наявності стажу щонайменше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України щонайменше 6 років.

Крім того, деякі українці мають можливість вийти на пенсію за вислугу років при досягненні певного віку (50/55 років для чоловіків, 45/50 для жінок):

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом

інженерно-технічний склад цивільної авіації

бортпроводники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах

механізатори (докерам-механізаторам) у портах

плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості

При цьому розмір пенсії визначається згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, тобто залежить від наявності стажу та розміру зарплати.

Пенсії за вислугу років військовим

Крім зазначених вище категорій громадян, на пенсію за вислугу років мають право військовослужбовці за умови:

звільнення з військової служби:

незалежно від віку, якщо в день звільнення вони мають щонайменше 25 календарних років вислуги;

досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.

Розміри пенсій визначаються: від 50% (звільненим у відставку за віком або станом здоров’я від 55%) до 70% відповідних сум їх грошового забезпечення залежно від тривалості вислуги. При цьому, мінімальний розмір пенсії – 3854 грн.

Пенсії за вислугу років працівникам прокуратури

Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники прокуратури, які мають на день звернення за призначенням такої пенсії не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.

Розміри пенсій визначаються – 60 % від суми їх місячної заробітної плати.

Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років чоловіка, 30 років – жінки, пенсія за вислугу років призначається після досягнення 57 років для чоловіків та 55 років для жінок.

Розмір пенсії визначається пропорційно до кількості повних років роботи на прокурорських посадах.

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