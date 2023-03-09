Перерахунок пенсій у березні – для кого виплати зросли на 1500 гривень

З 1 березня 2023 року в Україні відбувається перерахунок пенсій. Залежно від віку і попередньої пенсії виплати зростуть від 100 до 1500 гривень, передає НСН.

Чим більша у вас пенсія, тим більше ви зможете отримати в результаті індексації. У формулі розрахунку пенсії в результаті індексації один із показників (середню зарплату по країні) збільшують на певний коефіцієнт.

Як йдеться у постанові Кабінету міністрів, максимальна надбавка до пенсії становитиме 1500 грн. Її можуть отримати ті, хто зараз має виплату у розмірі 7500 грн. Мінімальна надбавка – 100 грн.

Заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко розповіла, що березнева індексація стосується усіх видів пенсій і визначається з урахуванням середньої заробітної плати за попередній рік.

Пенсії індексувалися всі попередні роки. Але зростав основний розмір пенсії, визначений з урахуванням набутого стажу і зарплати. Більшість сьогоднішніх пенсіонерів отримували зарплату при СРСР і в результаті перерахунку людина могла не отримати жодної копійки більше, додала вона.

Важливо! Перерахунок пенсій відбувається автоматично, тож українцям нікуди ходити не потрібно.

Мінімальний розмір індексації

Ковпашко зауважила, що ПФУ прив’язав показники мінімальних розмірів виплат до показників вікових категорій. Тобто розмір пенсії кожного конкретного пенсіонера визначається індивідуально.

Тож на мінімальну доплату у 100 гривень можуть розраховувати молоді пенсіонери, яким виплати було призначено у 2020 – 2022 роках. На такому ж рівні встановлено суму підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося трохи раніше.

Також Ковпашко зазначила, що близько 700 тисяч пенсіонерів отримують пенсії у понад 10 тисяч гривень.

Соціальна допомога

Що стосується соціальних виплат постраждалим від Чорнобильської катастрофи та пенсій звільненим із військової служби, а також деяким строковикам, то їх заплата буде проіндексована на 19,7%.

Зросте основний розмір виплат, до якої будуть встановлені надбавки, доплати та підвищення, пояснює Ковпашко.

Перерахунок пенсій військовим

У цій постанові також передбачається, що пенсії військових зростуть на 19,7%. Підвищення відбудеться в рамках максимальної величини визначеної для пенсії: 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 20 930 грн, додала вона.

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