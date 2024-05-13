Під час дії воєнного стану здійснюються перевірки на блокпостах усіх водіїв транспортних засобів. Які документи треба мати при собі військовозобов’язаним чоловікам

ЗГдіно нового закону про мобілізацію, чоловікам віком від 18 до 60 років треба мати при собі військово-обліковий документ.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Пояснення щодо перевірки документів на блокпостах надав адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Без яких документів не можна пересікати блокпост

Антон Маринич пояснює, що блокпост є посиленим контрольно-пропускним пунктом. Він тимчасово встановлюється за рішенням військового командування на в’їзді на територію, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим (за винятком державного кордону), на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів.

“На блокпості можуть чергувати службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану”, – коментує адвокат діючі правила.

Перевірки на блокпостах – які документи для перетину необхідно мати при собі

Таке визначення закріплено у Постанові КМУ №1455 “Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан”.

Новим законом про мобілізацію надано повноваження службовим особам ТЦК, а також Національній поліції здійснювати перевірку військово-облікових документів осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Передбачається, що така перевірка буде здійснюватися під відеозапис із застосуванням технічних приладів.

“Новим законом встановлено обов’язок мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу службових осіб ТЦК або поліції, в тому числі така перевірка може відбуватись і на блокпостах”, – зауважує Антон Маринич

Адвокат звертає увагу, що відмова надати такий документ або його відсутність може мати ознаки адміністративного правопорушення, а саме статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію), якою на сьогодні передбачений штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень.

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