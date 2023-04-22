Субсидії з 1 травня призначатимуться на неопалювальний період. Опалювальний період закінчується у квітні. Які зміни чекають на українців і хто може залишитись без субсидії.

Про це інформує НСН з посиланням на сайт «Одеське життя».

Кому автоматично призначать субсидії з 1 травня

Більшість людей, які отримували субсидії в минулому опалювальному періоді, автоматично отримають їх і з травня. Якщо, звичайно, не з’явилися нові обставини, які впливають на отримання допомоги від держави: змінився майновий стан чи склад сім’ї.

Про такі обставини необхідно повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ). Якщо цього не зробити, можна залишитись без субсидії. Крім того, субсидіанти можуть зобов’язати повернути неправомірно отримані суми. Це стосується і випадків, коли людина вказала недостовірні дані у заяві чи декларації про доходи та витрати.

Кому з 1 травня потрібно подавати документи для призначення субсидії

Подати нові документи для призначення субсидії необхідно, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують інше житло;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

При поданні заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону субсидію призначать з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на його отримання.

Як перерахунок пенсії вплине на призначення субсидій з 1 травня

При призначенні субсидії на літній період враховується сукупний дохід сім’ї за III-IV квартали попереднього календарного року. Але пенсіонерам, які не мають додаткового доходу, врахують лише розмір пенсії за березень цього року. У березні, як ми знаємо, було проведено індексацію пенсії. Крім цього, пенсіонерам 70 років та старше збільшили доплати за вік. Все це позначиться під час розрахунку субсидії на неопалювальний сезон або при визначенні права на отримання державної допомоги.

По-перше, суми в платіжці влітку зменшуються за рахунок відсутності опалення.

По-друге, при збільшенні доходів субсидія автоматично зменшується. Водночас якщо піднімуть тарифи на комунальні послуги, то суму виплат перерахують пропорційно до підвищення.

Як впливає допомога постраждалим від війни на призначення субсидії

Як ми знаємо, при розрахунку державної допомоги на оплату комунальних послуг беруть до уваги різні види доходів. Це не тільки зарплати та пенсії, а й, наприклад, допомога з безробіття, компенсація з догляду за особою з інвалідністю та інше.

У зв’язку з цим треба знати, що грошова допомога від міжнародних організацій, яку виплачують постраждалим під час воєнного стану, враховуватися при розрахунку субсидії не буде.

Також до сукупного доходу сім’ї при розрахунку субсидії не включають:

допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

компенсацію витрат на тимчасове розміщення ВПО, що перемістилися після 24 лютого 2022 року.

Як борг за комунальні послуги впливає на призначення субсидії

Одна з умов надання допомоги від держави — відсутність комунальних боргів. Так, згідно із законодавством, субсидія не призначається, якщо заявник має прострочену понад три місяці заборгованість, що перевищує 680 гривень. Зважаючи на сказане, наявні борги слід погасити до травня.

Боржникам теж можуть призначити субсидію, але лише за наявності договору з постачальником послуг про реструктуризацію заборгованості.

Як нараховується субсидія, якщо будинок пошкоджений

Якщо будинок пошкоджений і комунальні послуги не нараховуються — субсидію отримати не можна.

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