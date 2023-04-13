Субсидія на коммуналку – як розраховується і від чого залежить розмір допомоги

У Пенсійному фонді розповіли, як розраховується субсидія на комуналку і від чого залежить розмір виплат

Про це повідомила прес-служба ПФУ у відповідь на запитання читача під постом у Фейсбук, інформує НСН.

“Я правильно зрозумів: якщо я вийду на пенсію 1 січня, то на субсидію можу розраховувати не раніше, ніж через рік!???”, – поцікавився чоловік

У відповідь на це у ПФУ нагадали, що субсидія є адресною допомогою, що надається на погашення витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Призначається вона, якщо доходи мешканців домогосподарства, які мешкають у житловому приміщенні, не дозволяють самостійно платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як розраховується субсидія

У ПФУ наголосили, що обов’язковий відсоток платежу кожній родині залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Обчислюють їх у розрахунку на одну людину.

А ось визначається такий платіж індивідуально за єдиною формулою: середньомісячний дохід домогосподарства у розрахунку на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, потім отриманий результат ділиться на 2 та множиться на 15 відсотків. Це базова норма плати за послуги.

Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості – чим менші доходи домогосподарства, тим менший відсоток обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги та, відповідно, більший розмір субсидії. Формула, за якою визначається обов’язковий платіж, визначена постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, соціальна норма житла та соціальні нормативи, в рамках яких держава надає субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, встановлена ​​постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.

Джерело

Ще новини України: У квітні закінчуються старі субсидії – як надалі отримувати допомогу