У квітні закінчуються старі субсидії – як надалі отримувати допомогу

Квітень – останній місяць, коли виплачуються раніше призначені субсидії. А вже з травня житлова субсидія буде призначатися на наступний період – до квітня 2024 року.

Одна з умов отримання допомоги і надалі – це відсутність заборгованості з оплати комунальних послуг. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України, передає НСН.

Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень), зазначили в Мінсоцполітики.

В яких випадках субсидії надаються навіть з боргами?

Для підтримки державою громадян у складних життєвих обставинах житлова субсидія надається, коли навіть є заборгованість із оплати комуналки, але за умови, що є:

або документальне підтвердження сплати заборгованості;

або укладення з надавачем послуги договору про її реструктуризацію;

або її оскарження у суді – ухвали про відкриття провадження у справі.

Для тих громадян, які ще не отримують житлову субсидію, але потребують державної підтримки, нагадуємо про те, що починаючи з 1 грудня 2022 року, призначення житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) здійснюється органами Пенсійного фонду України (ПФУ) за екстериторіальним принципом. Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидії в будь-якому куточку країни, без прив’язки до місця реєстрації, нагадали у відомстві.

Також Мінсоцполітики пояснило, що звернутися з питаннями щодо надання житлових субсидій можна до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та працівників ЦНАП, а також через застосунок «Дію».

Які нововведення хочуть ввести

В Україні можуть змінити механізм виплат для субсидій. Передбачається, що субсидії переведуть на повноцінну монетизацію, пише 24 канал.

Ще раніше заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма повідомив, що влада України розглядає можливість змін у механізмі виплат субсидій. Мова йде про те, що людям доведеться спочатку самостійно оплачувати рахунки за спожиті послуги, а згодом держава компенсуватиме частину цих коштів на рахунки.

Нагадуємо, що зараз діє такий принцип виплати: субсидія одразу враховується у рахунках за комунальні послуги.

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